Anastácio recomenda uso de máscaras diante do aumento de síndromes gripais

Arquivo/ O Pantaneiro

Diante do aumento nos casos de síndromes gripais em Anastácio, a Secretaria Municipal de Saúde retomou, nesta semana, a recomendação do uso de máscaras como medida preventiva à disseminação de doenças respiratórias.



A orientação é voltada principalmente para pessoas que apresentem sintomas gripais, bem como para aquelas que frequentam unidades de saúde, o hospital municipal e ambientes fechados com grande circulação de pessoas.



Segundo a secretaria, a medida visa proteger especialmente os grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com comorbidades. A recomendação inclui ainda que crianças com sintomas gripais não frequentem creches ou escolas enquanto apresentarem sinais da doença.



A prefeitura reforça que o uso de máscaras, aliado a cuidados como higienização das mãos e etiqueta respiratória, continua sendo uma ferramenta eficaz na prevenção de surtos gripais, e pede a colaboração da população para conter o avanço dos casos no município.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!