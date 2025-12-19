Anastácio retoma obras da rodoviária e do centro esportivo

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

Com a assinatura do documento, a Gestão Municipal autoriza a retomada dos trabalhos com recursos próprios do município. A etapa prevê a realização de reparos, serviços finais e ajustes necessários para garantir a plena funcionalidade dos espaços, com previsão de entrega à população após a conclusão das intervenções.

A Prefeitura de Anastácio assinou, nesta quinta-feira (18), a Ordem de Serviço para a conclusão das obras da rodoviária municipal e do centro esportivo. Os dois empreendimentos já apresentavam mais de 90% de execução física, mas estavam paralisados.

A rodoviária tem como objetivo oferecer melhores condições de conforto, segurança e estrutura para o transporte coletivo regional. Já o centro esportivo deve ampliar as opções de esporte, lazer e ações de inclusão social no município.

A Ordem de Serviço foi assinada pelo prefeito Manoel Aparecido da Silva (Cido), pelos secretários Fábio Pertile, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, e Luizinho Abdalla, da Secretaria de Esporte, Juventude, Lazer e Cultura, além do arquiteto Douglas Ribeiro, responsável técnico pela fiscalização das obras.

