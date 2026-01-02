Acessibilidade

02 de Janeiro de 2026

Ano Novo

Anastácio retoma serviços administrativos na próxima segunda-feira

Durante as duas semanas de recesso, a prefeitura manteve o funcionamento escalonado de alguns serviços essenciais

Publicado em 02/01/2026 às 18:25

Parque Municipal Anastácio / Prefeitura

Os serviços públicos municipais de Anastácio serão retomados integralmente na próxima segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2026. O retorno marca o fim do recesso de fim de ano, que se iniciou no dia 24 de dezembro, período em que apenas alguns serviços essenciais funcionaram em horários especiais.

A partir da segunda-feira, todas as repartições municipais, incluindo as secretarias e órgãos da administração direta, retornarão ao seu horário normal de expediente. O atendimento ao público será reestabelecido, e os serviços administrativos voltarão à plena capacidade.

Durante as duas semanas de recesso, a prefeitura manteve o funcionamento escalonado de alguns serviços essenciais. A Unidade de Saúde da Família (ESF) Umbelina atendeu em dias específicos, assim como a Farmácia Básica, que operou conforme um calendário especial. A coleta de lixo também foi mantida, exceto nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, e o atendimento da Assistência Social foi realizado exclusivamente pelo Plantão Social.

A população pode agora voltar a utilizar todos os canais habituais para resolver pendências junto à prefeitura. A administração municipal reforça seu compromisso com o atendimento público de qualidade e orienta os cidadãos a se informarem sobre os horários específicos de cada setor a partir da próxima semana.

