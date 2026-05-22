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Educação

Anastácio reúne 200 profissionais em formação continuada em escola municipal

Evento envolveu Pré-Escola, Ensino Fundamental I, gestores e coordenadores pedagógicos

Da redação

Publicado em 22/05/2026 às 14:12

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Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A educação de Anastácio segue avançando com compromisso, união e valorização dos profissionais da rede municipal. Na quinta-feira, 22 de maio de 2026, aconteceu na Escola Municipal Aracy Moreira dos Santos a grande Formação MS Alfabetiza, Coalizão da Pré-Escola, PRO-LEEI e Formação de Gestores.

O encontro reuniu aproximadamente 200 profissionais da educação nos períodos matutino e vespertino. A ação envolveu todas as etapas de ensino, incluindo Pré-Escola, Ensino Fundamental I, gestores escolares e coordenadores pedagógicos, fortalecendo o compromisso com uma educação pública de qualidade, inclusiva e transformadora.

A iniciativa demonstra o empenho da gestão municipal do prefeito Manoel Aparecido da Silva, o Cido, em parceria com o Governo do Estado, o Governo Federal e o CNCA. A prefeitura reafirma que investir em formação continuada é investir no futuro das crianças e no fortalecimento da aprendizagem.

A secretária municipal de Educação, Vera Terra, destacou a importância da união entre os profissionais e das políticas educacionais que valorizam o desenvolvimento pedagógico e a alfabetização na idade certa.

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