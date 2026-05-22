Anastácio reúne 200 profissionais em formação continuada em escola municipal

Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A educação de Anastácio segue avançando com compromisso, união e valorização dos profissionais da rede municipal. Na quinta-feira, 22 de maio de 2026, aconteceu na Escola Municipal Aracy Moreira dos Santos a grande Formação MS Alfabetiza, Coalizão da Pré-Escola, PRO-LEEI e Formação de Gestores.

O encontro reuniu aproximadamente 200 profissionais da educação nos períodos matutino e vespertino. A ação envolveu todas as etapas de ensino, incluindo Pré-Escola, Ensino Fundamental I, gestores escolares e coordenadores pedagógicos, fortalecendo o compromisso com uma educação pública de qualidade, inclusiva e transformadora.

A iniciativa demonstra o empenho da gestão municipal do prefeito Manoel Aparecido da Silva, o Cido, em parceria com o Governo do Estado, o Governo Federal e o CNCA. A prefeitura reafirma que investir em formação continuada é investir no futuro das crianças e no fortalecimento da aprendizagem.

A secretária municipal de Educação, Vera Terra, destacou a importância da união entre os profissionais e das políticas educacionais que valorizam o desenvolvimento pedagógico e a alfabetização na idade certa.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!