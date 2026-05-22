Anastácio reúne 200 profissionais em formação continuada em escola municipal

Evento envolveu Pré-Escola, Ensino Fundamental I, gestores e coordenadores pedagógicos
Divulgação/Prefeitura de Anastácio
A educação de Anastácio segue avançando com compromisso, união e valorização dos profissionais da rede municipal. Na quinta-feira, 22 de maio de 2026, aconteceu na Escola Municipal Aracy Moreira dos Santos a grande Formação MS Alfabetiza, Coalizão da Pré-Escola, PRO-LEEI e Formação de Gestores.
O encontro reuniu aproximadamente 200 profissionais da educação nos períodos matutino e vespertino. A ação envolveu todas as etapas de ensino, incluindo Pré-Escola, Ensino Fundamental I, gestores escolares e coordenadores pedagógicos, fortalecendo o compromisso com uma educação pública de qualidade, inclusiva e transformadora.
A iniciativa demonstra o empenho da gestão municipal do prefeito Manoel Aparecido da Silva, o Cido, em parceria com o Governo do Estado, o Governo Federal e o CNCA. A prefeitura reafirma que investir em formação continuada é investir no futuro das crianças e no fortalecimento da aprendizagem.
A secretária municipal de Educação, Vera Terra, destacou a importância da união entre os profissionais e das políticas educacionais que valorizam o desenvolvimento pedagógico e a alfabetização na idade certa.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Educação
Ação envolveu alunos das escolas Maria Corrêa Dias e Teodoro Rondon, com entrega de panfletos, adesivagem de veículos e distribuição de bottons
Oportunidades
Para efetivar a candidatura, é necessário ir ao posto presencialmente, portando documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho
Rede de proteção
Ação abordou o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes com o tema "Faça Bonito. Proteja nossas crianças e adolescentes"
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS