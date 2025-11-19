Anastácio sedia a 2ª etapa do Circuito Pantaneiro de Xadrez

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

Anastácio recebeu no último sábado (15) a 2ª etapa do Circuito Pantaneiro de Xadrez, reunindo estudantes de diferentes escolas da região. O torneio foi realizado no salão do Simted e contou com a participação de 68 jovens enxadristas.



A competição é promovida pelo CEMAX (Centro de Ensino de Matemática e Xadrez) em parceria com a Administração Municipal, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura. Foram disputadas cinco rodadas, com partidas entre atletas das categorias de base do Sub-08 ao Sub-18, nos naipes masculino e feminino. Professores, técnicos e familiares acompanharam as disputas.



Resultados por categoria



Sub-08 Feminino

1º Sophia Eduarda Pariz da Silva (E.M. Aracy Moreira dos Santos / CEMAX)

2º Eloah Victória Romeiro (E.M. Aracy Moreira dos Santos / CEMAX)

3º Eloá Teixeira Veiga (E.M. Aracy Moreira dos Santos / CEMAX)



Sub-10 Feminino

1º Beatriz Queiroz Arruda (E.E. Cívico-Militar Maria Corrêa Dias)

2º Luísa Pariz Cacho (E.M. Rotary Clube / CEMAX)

3º Valentina Mariano Cucolotto (C.E. Profª Irene Cicalise)



Sub-12 Feminino

1º Emilly Kelly Conceição Roseno (E.E. Carlos Drummond de Andrade)

2º Lorena Centuron Leite Braga (E.E. Deputado Carlos Souza Medeiros)

3º Débora Maldonato Quirino (E.E. Cívico-Militar Maria Corrêa Dias)



Sub-14 Feminino

1º Yzadora Januário dos Santos (E.E. Cívico-Militar Maria Corrêa Dias / CEMAX)

2º Thaís Nunes Coelho (E.E. Cívico-Militar Maria Corrêa Dias / CEMAX)

3º Joyce Pessoa Arruda (E.E. Cívico-Militar Maria Corrêa Dias / CEMAX)



Sub-08 Masculino

1º Joaquim Queiroz Arruda (E.M. Cívico-Militar Teodoro Rondon)

2º Kleiton Eduardo Ferreira de Souza (E.M. Aracy Moreira dos Santos / CEMAX)

3º Davi Luís Arce Paz (E.M. Aracy Moreira dos Santos / CEMAX)



Sub-10 Masculino

1º João Lucas Sobrinho Rodrigues (C.E. Profª Irene Cicalise)

2º Geovanni de Souza Roa Fontes (E.E. Cívico-Militar Maria Corrêa Dias / CEMAX)



Sub-12 Masculino

1º Adryan Ribeiro dos Santos (E.E. Cívico-Militar Maria Corrêa Dias / CEMAX)

2º Breno de Brito Oruê (E.E. Deputado Carlos Souza Medeiros)

3º Carlos Henrique da Silva Lima (E.E. Deputado Carlos Souza Medeiros)



Sub-14 Masculino

1º Éryco Augusto Pariz da Silva (E.E. Cívico-Militar Maria Corrêa Dias / CEMAX)

2º Claudemir Henrry Pariz Alaman (E.E. Coronel José Alves Ribeiro / CEMAX)

3º Matheus Bispo Pereira (E.E. Cívico-Militar Maria Corrêa Dias / CEMAX)



Sub-16 Masculino

1º Gabryel Pedrogam Arguelho (E.E. Romalino Alves de Abres)

2º Lucas Mateus da Silva Pereira (E.E. Romalino Alves de Abres)

3º Luan Macedo Ibanhes (E.E. Cívico-Militar Maria Corrêa Dias)



Sub-18 Masculino

1º Júlio Cézar Pereira Armada (E.E. Deputado Carlos Souza Medeiros / CEMAX)

2º Danilo Sena de Oliveira (E.E. Cívico-Militar Maria Corrêa Dias / CEMAX)

3º Daniel Santos Martines (E.E. Cívico-Militar Maria Corrêa Dias / CEMAX)



A 3ª e última etapa do I Circuito Pantaneiro de Xadrez será realizada no dia 20 de dezembro, novamente em Anastácio, quando serão definidos os campeões e campeãs de 2025.

