Anastácio sedia etapa classificatória do Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar

O evento reunirá enxadristas de diversas idades em busca de vagas para as fases nacionais e continentais
O evento visa movimentar o cenário enxadrístico nacional e consolidar Anastácio como um polo de revelação e formação de novos talentos no esporte / Arquivo/ Prefeitura de Anastácio
Nos dias 07 e 08 de março de 2026, a cidade de Anastácio se transformará na capital do xadrez escolar e universitário do país ao receber uma etapa classificatória do VII Campeonato Brasileiro da modalidade, organizado pela CBXe (Confederação Brasileira de Xadrez Escolar). O evento reunirá enxadristas de diversas idades em busca de vagas para as fases nacionais e continentais.
A programação está dividida em dois ritmos de jogo: no sábado, 07, acontecem as partidas no estilo Blitz (rápido), e no domingo, 08, no ritmo Rápido. As disputas abrangem oito categorias: Sub 08, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18, Universitário e Servidor Público.
Os três primeiros colocados de cada categoria receberão troféus, enquanto o quarto e quinto lugar serão premiados com medalhas. Os campeões garantirão vaga automática para a Fase Final do Campeonato Brasileiro, que será realizada em Matinhos, no Paraná, e também para o PAN-AMERICANO da CBXe, marcado para Ponta Porã, Mato Grosso do Sul.
A organização está a cargo dos professores Adriana e Érico, do CEMAX – Centro de Ensino em Matemática e Xadrez, com apoio da Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura.
As inscrições já estão abertas Os valores são promocionais e escalonados conforme a data de pagamento:
- Até 20/02/2026: R$ 50,00 por ritmo ou R$ 80,00 no combo Blitz + Rápido.
- Até 28/02/2026: R$ 70,00 por ritmo ou R$ 120,00 no combo.
- Até 04/03/2026: R$ 90,00 por ritmo ou R$ 160,00 no combo.
O evento visa movimentar o cenário enxadrístico nacional e consolidar Anastácio como um polo de revelação e formação de novos talentos no esporte. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp: (67) 99101-7373.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Fogo
Bombeiros atendem homem que caiu de telhado durante trabalho no Arara Azul
Bombeiros são acionados para confirmar óbito de idoso de 80 anos
Bombeiros resgatam cão ferido preso em bueiro em Anastácio
Fogo
As chamas consumiram aproximadamente 10 hectares de vegetação do tipo capim alto
Cultura
Wagner Moura conquistou prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS