13 de Janeiro de 2026 • 01:40

Concentração

Anastácio sedia etapa classificatória do Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar

O evento reunirá enxadristas de diversas idades em busca de vagas para as fases nacionais e continentais

Da redação

Publicado em 12/01/2026 às 19:38

O evento visa movimentar o cenário enxadrístico nacional e consolidar Anastácio como um polo de revelação e formação de novos talentos no esporte / Arquivo/ Prefeitura de Anastácio

Nos dias 07 e 08 de março de 2026, a cidade de Anastácio se transformará na capital do xadrez escolar e universitário do país ao receber uma etapa classificatória do VII Campeonato Brasileiro da modalidade, organizado pela CBXe (Confederação Brasileira de Xadrez Escolar). O evento reunirá enxadristas de diversas idades em busca de vagas para as fases nacionais e continentais.

A programação está dividida em dois ritmos de jogo: no sábado, 07, acontecem as partidas no estilo Blitz (rápido), e no domingo, 08, no ritmo Rápido. As disputas abrangem oito categorias: Sub 08, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18, Universitário e Servidor Público.

Os três primeiros colocados de cada categoria receberão troféus, enquanto o quarto e quinto lugar serão premiados com medalhas. Os campeões garantirão vaga automática para a Fase Final do Campeonato Brasileiro, que será realizada em Matinhos, no Paraná, e também para o PAN-AMERICANO da CBXe, marcado para Ponta Porã, Mato Grosso do Sul.

A organização está a cargo dos professores Adriana e Érico, do CEMAX – Centro de Ensino em Matemática e Xadrez, com apoio da Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura.

As inscrições já estão abertas Os valores são promocionais e escalonados conforme a data de pagamento:

- Até 20/02/2026: R$ 50,00 por ritmo ou R$ 80,00 no combo Blitz + Rápido.
- Até 28/02/2026: R$ 70,00 por ritmo ou R$ 120,00 no combo.
- Até 04/03/2026: R$ 90,00 por ritmo ou R$ 160,00 no combo.

O evento visa movimentar o cenário enxadrístico nacional e consolidar Anastácio como um polo de revelação e formação de novos talentos no esporte. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp: (67) 99101-7373.

