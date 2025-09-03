Acessibilidade

03 de Setembro de 2025 • 14:07

Buscar

Últimas notícias
X
Esporte

Anastácio sediará o primeiro campeonato de boxe na areia de MS

A entrada para o evento será feita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível

Da redação

Publicado em 03/09/2025 às 11:19

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Prainha de Anastácio / Divulgação

A cidade de Anastácio recebe no próximo sábado (6), o Beach Box, primeiro campeonato de boxe realizado na areia em Mato Grosso do Sul. O evento acontece na Prainha de Anastácio e marca uma iniciativa inédita no estado.

Idealizado pelo atleta Douglas, do projeto Coliseu, o campeonato busca levar o boxe a um novo ambiente e ampliar a visibilidade do esporte. Pela manhã, a partir das 9h, estão programadas oficinas de boxe infantil e beach wrestling. Já no período da tarde, a partir das 16h, será realizada a abertura oficial com lutas amadoras e profissionais.

Uma das disputas mais aguardadas será entre Gabriel “Negão”, representante dos CTs Corumbá e Sávio Gomes, e Faka, atleta com experiência em jiu-jitsu, Muay Thai e MMA, que fará sua estreia no boxe. Os dois já se enfrentaram em combates de MMA, com duas vitórias de Gabriel, mas agora medem forças em nova modalidade.

A entrada para o evento será feita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. A organização é da Prefeitura de Anastácio, com apoio da Fundesporte e parceiros locais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Mulher é presa com mais de 5kg de skunk na BR-262 em Anastácio

• Internet das secretarias de Anastácio está temporariamente fora do ar

• PM registra prisões, acidente e furtos em Anastácio no fim de semana

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Casa do Trabalhador

Confira as vagas de trabalho disponíveis em Aquidauana nesta terça

Saúde

Anastácio promove Dia D de vacinação contra o sarampo neste sábado

Ciência

Alunos de Aquidauana embarcam em jornada cósmica com planetário móvel

A Urânia Planetário tem a missão de democratizar o conhecimento em Astronomia e, até 2030, a meta é impactar 10 milhões de estudantes em todo o mundo

Destaque

Equipe feminina de Anastácio celebra sucesso em competição de futsal

Publicidade

Registros

Ocorrências em Anastácio envolve perturbação, prisões e acidente de trânsito

ÚLTIMAS

Resgate

Jaguatirica ferida é resgatada no Jatobazinho, em Corumbá

efesa Civil, Corpo de Bombeiros, biólogo e médico-veterinário atuaram em conjunto para capturar o animal

Inmet

Máxima atinge 39ºC nesta quarta em Aquidauana

Não há previsão de chuvas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo