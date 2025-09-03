Anastácio sediará o primeiro campeonato de boxe na areia de MS

Prainha de Anastácio / Divulgação

A cidade de Anastácio recebe no próximo sábado (6), o Beach Box, primeiro campeonato de boxe realizado na areia em Mato Grosso do Sul. O evento acontece na Prainha de Anastácio e marca uma iniciativa inédita no estado.



Idealizado pelo atleta Douglas, do projeto Coliseu, o campeonato busca levar o boxe a um novo ambiente e ampliar a visibilidade do esporte. Pela manhã, a partir das 9h, estão programadas oficinas de boxe infantil e beach wrestling. Já no período da tarde, a partir das 16h, será realizada a abertura oficial com lutas amadoras e profissionais.



Uma das disputas mais aguardadas será entre Gabriel “Negão”, representante dos CTs Corumbá e Sávio Gomes, e Faka, atleta com experiência em jiu-jitsu, Muay Thai e MMA, que fará sua estreia no boxe. Os dois já se enfrentaram em combates de MMA, com duas vitórias de Gabriel, mas agora medem forças em nova modalidade.



A entrada para o evento será feita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. A organização é da Prefeitura de Anastácio, com apoio da Fundesporte e parceiros locais.

