Anastácio sediou o Campeonato Pan-Americano de Xadrez Aberto, Escolar e Universitário

Campeonato reuniu criançada / Divulgação

Anastácio foi destaque do Campeonato Pan-Americano de Xadrez Aberto, Escolar e Universitário. Os enxadristas sul-mato-grossenses foram 14 vezes ao pódio, alcançando cinco troféus de ouro, cinco de prata e quatro de bronze. A competição foi realizada como parte da programação do 3º Congresso Internacional de Esportes da Mente, em Maceió (AL), entre os dias 12 a 17 de setembro.

Representando os municípios de Anastácio e Três Lagoas, os atletas fazem parte do Prodesc (Programa MS Desporto Escolar), coordenado pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) junto à SED (Secretaria de Estado de Educação), que oferece treinamento esportivo no contraturno das aulas em escolas da Rede Estadual de Ensino.

Organizado pela LBX (Liga Brasileira de Xadrez) com a CBXE (Confederação Brasileira do Xadrez Escolar), o Pan-Americano teve disputas nos ritmos clássico, rápido e blitz, nas categorias aberto (livre), sub-6, sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18 e universitário, nos gêneros feminino e masculino.

Revelação do xadrez escolar sul-mato-grossense, Arthur Neres de Souza brilhou no campeonato. O estudante de 14 anos da Escola Estadual Professor João Magiano Pinto, o tradicional Jomap, de Três Lagoas, deixou sua marca jogando em todos os ritmos: ouro no blitz, prata no rápido e bronze clássico.

“É incrível ver a evolução do Arthur nesses últimos três anos. Ele faz xadrez desde pequenininho, mas nos últimos três anos vem participando de muitos torneios, evoluindo a cada partida. É um orgulho ver o menino nessa idade se dedicando, se comprometendo, colocando metas e correndo atrás para poder atingir seus objetivos”, diz orgulhosa a mãe Lourdes Alves Neres, que também é diretora do Jomap.

Segundo ela, a dedicação de Arthur tem estimulado outros alunos da escola a praticarem xadrez pelo Prodesc. “É muito gratificante ver todo esse movimento em torno do xadrez”, afirma Lourdes.

Confira todos os troféus conquistados por Mato Grosso do Sul no Pan-Americano de Xadrez Escolar:

Ouro

Sophia Eduarda Pariz da Silva – Sub-6 (clássico) – Anastácio

Sophia Eduarda Pariz da Silva – Sub-6 (rápido) – Anastácio

Maria Laura da Silva Damásio – Sub-12 (clássico) – Anastácio

Maria Laura da Silva Damásio – Sub-12 (blitz) – Anastácio

Arthur Neres de Souza – Sub-16 (blitz) – Três Lagoas

Prata

Joyce Pessoa Arruda – Sub-12 (clássico) – Anastácio

Joyce Pessoa Arruda – Sub-12 (blitz) – Anastácio

Éryco Augusto Pariz da Silva – Sub-12 (rápido) – Anastácio

Sophia Eduarda Pariz da Silva – Sub-6 (blitz) – Anastácio

Arthur Neres de Souza – Sub-16 (rápido) – Três Lagoas

Bronze

Éryco Augusto Pariz da Silva – Sub-12 (clássico) – Anastácio

Joyce Pessoa Arruda – Sub-12 (blitz) – Anastácio

Joyce Pessoa Arruda – Sub-12 (rápido) – Anastácio

Arthur Neres de Souza – Sub-16 (clássico) – Três Lagoas