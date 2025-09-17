Acessibilidade

17 de Setembro de 2025 • 10:26

Buscar

Últimas notícias
X
Anastácio

Anastácio segue com ações do Setembro Amarelo

Dois psicólogos coordenaram palestras e atividades para as comunidades atendidas pelas ESFs Pulador e Veredão

Redação

Publicado em 17/09/2025 às 07:14

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria de Saúde, segue com as ações do Setembro Amarelo.

Nesta semana, os psicólogos Lucas Florentino e Flávia coordenaram palestras e atividades para as comunidades atendidas pelas ESFs Pulador e Veredão, na zona rural, e para os alunos da Escola Estadual Romalino Alves de Albres.

Durante a ação, trabalharam a importância da saúde mental e da prevenção ao suicídio, utilizando a dinâmica da árvore para incentivar os participantes a refletirem sobre sua própria rede de apoio.

Também foram apresentados os serviços oferecidos e o fluxo de atendimento psicológico, garantindo que todos saibam como buscar apoio quando necessário.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Fogo

Bombeiros controlam incêndio de grandes proporções em Anastácio

Cuidado

Anastácio entrega 60 carrinhos de bebê para Centros de Educação Infantil

Perigo

Grande incêndio às margens da BR-262 em Anastácio traz preocupação

Com a ajuda de uma aeronave, Bombeiros evitaram que as chamas atingissem a sede de uma fazenda e a densa fumaça encobre parte da rodovia

Saúde

Agentes de saúde de Anastácio recebem treinamento em primeiros socorros

Publicidade

Setembro Amarelo

Anastácio promove palestra sobre saúde mental na terceira idade

ÚLTIMAS

Empregos

Taxa de desemprego cai para 5,6% e atinge menor nível desde 2012, aponta IBGE

Trimestre encerrado em julho teve recorde de vagas com carteira

Renda

Miranda conclui cursos de bordado e horticultura em aldeias indígenas

Capacitações promovem geração de renda e fortalecem agricultura familiar nas comunidades Cachoeirinha e Argola

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo