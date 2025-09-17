Anastácio segue com ações do Setembro Amarelo

Dois psicólogos coordenaram palestras e atividades para as comunidades atendidas pelas ESFs Pulador e Veredão
A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria de Saúde, segue com as ações do Setembro Amarelo.
Nesta semana, os psicólogos Lucas Florentino e Flávia coordenaram palestras e atividades para as comunidades atendidas pelas ESFs Pulador e Veredão, na zona rural, e para os alunos da Escola Estadual Romalino Alves de Albres.
Durante a ação, trabalharam a importância da saúde mental e da prevenção ao suicídio, utilizando a dinâmica da árvore para incentivar os participantes a refletirem sobre sua própria rede de apoio.
Também foram apresentados os serviços oferecidos e o fluxo de atendimento psicológico, garantindo que todos saibam como buscar apoio quando necessário.
