Anastácio tem aumento de 272 pessoas em 12 anos / Divulgação

Anastácio teve aumento populacional de 272 pessoas em 12 anos, passando de 23.835 habitantes em 2010 para 24.107 em 2022. Um crescimento de apenas 0,13% ao ano. Os dados são dos primeiros resultados do Censo Demográfico de 2022, divulgados nesta quarta-feira, dia 28, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Domicílios

Sobre os domicílios, em Anastácio foram recenseados 10.842 domicílios, um crescimento de 29,97% em relação a 2010.

Do total de domicílios, 10.806 são permanentes com 7 particulares improvisados e 29 coletivos.

Conforme a definição do IBGE, permanente é o domicílio particular que estava ocupado por moradores na data em que foi realizada a entrevista. Em Anastácio havia 8.574 domicílios ocupados sendo equivalente a 79,3%; o total de 1.129 domicílios não ocupados vagos com percentual de 10,4% e 1.103 domicílios não ocupados de uso ocasional com percentual de 10,2%.

Ainda segundo o IBGE, a média de moradores por domicílio em Anastácio é de 2,81.

Dos domicílios particulares permanentes ocupados o total de 8.335 foram entrevistados, um percentual de 97,21%. Sem entrevistas totalizou 239 domicílios, um percentual de 2,79%.

Dos domicílios coletivos, o total de 4 foram entrevistados com 13,79% de percentual e 25 não havia morador, totalizando 86,21%.

Entenda

Coletivo é a instituição ou estabelecimento onde a relação entre as pessoas que nele se encontravam era restrita a normas de subordinação administrativa, como asilos, orfanatos, hotéis, alojamentos, presídios, quartéis, hospitais, entre outros.

Domicílio improvisado pode estar localizado em edificações que não tenha dependências destinadas apenas à moradia, como bares, ou ainda calçadas, viadutos, grutas e cavernas que, na data da referência, estavam ocupadas por moradores.