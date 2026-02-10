Acessibilidade

10 de Fevereiro de 2026 • 20:22

Anastácio tem feriado municipal nesta quarta-feira, dia 11, em homenagem à Padroeira

Com o fechamento das repartições, alguns serviços essenciais funcionarão em esquema especial

Da redação

Publicado em 10/02/2026 às 18:09

Atualizado em 10/02/2026 às 18:11

O retorno das atividades administrativas normais em todas as secretarias está previsto para a quinta-feira, dia 12 / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio informa que as repartições públicas municipais não terão atendimento ao público nesta quarta-feira, dia 11 de fevereiro. A data é feriado municipal em comemoração ao Dia de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira da cidade.

Com o fechamento das repartições, alguns serviços essenciais funcionarão em esquema especial ou por plantão. As unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF) não abrirão para atendimentos de rotina. Em casos de urgência ou emergência, a população deve procurar diretamente a Associação Beneficente da Região de Anastácio (Abramastacio), que contará com equipes médicas e técnicas em funcionamento.

Para demandas urgentes da área de Assistência Social, o atendimento será realizado exclusivamente por meio do Plantão Social, disponível pelo telefone (67) 99246-8342.

Um serviço administrativo importante terá funcionamento excepcional no feriado. A Secretaria Municipal de Educação manterá uma equipe no Centro de Convenções, das 7h30 às 10h30, para realizar a lotação (atribuição de vagas) dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Temporário, conforme os Editais nº 003/2025 e Complementar nº 13.

A prefeitura orienta a população a se programar com antecedência, realizando eventuais solicitações antes ou após o feriado. O retorno das atividades administrativas normais em todas as secretarias está previsto para a quinta-feira, dia 12 de fevereiro.

Educação

Bonito inicia Jornada Pedagógica 2026 com foco na educação com sentido

tema escolhido para 2026 reforça o compromisso da rede municipal com uma educação que valorize a diversidade

Cidadania

MS ganha fórum especial de políticas públicas para mulheres

Com caráter consultivo e propositivo, o Fórum será coordenado pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres

