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Agosto Lilás

Anastácio terá caminhada contra o feminicídio nesta quarta-feira

Mobilização começa às 16h na Praça Arandu; iniciativa integra as ações do Agosto Lilás

Redação O Pantaneiro

Publicado em 25/08/2026 às 09:33

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Percurso será encerrado no Fórum de Anastácio / Arquivo O Pantaneiro

Anastácio realiza, nesta quarta-feira (26), uma caminhada de conscientização pelo fim da violência contra a mulher e do feminicídio. A mobilização integra as ações do Agosto Lilás e terá início às 16h, com concentração na Praça Arandu.

Com o tema “Pela Paz em Casa e Fim do Feminicídio”, a iniciativa é promovida pela Coordenadoria da Mulher do município em parceria com o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, por meio da Comarca de Anastácio.

O percurso terá início na Praça Arandu, seguirá até uma parada em frente à Prefeitura Municipal e será encerrado no Fórum de Anastácio. A caminhada terá duração estimada de até 01h30.

A organização convida moradores, autoridades, instituições e demais integrantes da comunidade a participarem do ato, que busca chamar a atenção para a prevenção da violência doméstica, a proteção das mulheres e a necessidade de combater o feminicídio.

A mobilização ocorre em um momento de alerta em Mato Grosso do Sul. De janeiro a agosto deste ano, 24 feminicídios foram registrados no estado, segundo dados apresentados no contexto das ações de enfrentamento à violência contra a mulher.

Em Aquidauana, o crime que vitimou Marta Florentino Godoi, de 38 anos, no último domingo (23), também reforçou a gravidade do cenário. A mulher foi morta com um golpe de faca na Vila Trindade.

Já em Anastácio, outro caso de grande repercussão ocorreu em março deste ano, quando Leise Aparecida Cruz, 41 anos, foi assassinada dentro da própria residência. O marido confessou o crime e, posteriormente, foi condenado pelo Tribunal do Júri da comarca a 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo feminicídio qualificado, além de pena por fraude processual.

A proposta é transformar as ruas de Anastácio em espaço de mobilização e conscientização nesta quarta, reforçando que o enfrentamento à violência contra a mulher depende da participação de toda a sociedade.

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