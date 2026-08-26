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Saúde

Anastácio terá consultas gratuitas com especialistas em setembro

Atendimentos incluem seis áreas médicas; vagas são limitadas, e agendamentos estão abertos

Redação O Pantaneiro

Publicado em 26/08/2026 às 15:16

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População anastaciana já pode realizar o agendamento para consultas com especialistas / Divulgação

População anastaciana já pode realizar o agendamento para consultas gratuitas com especialistas oferecidas pelo município. A ação é promovida pela Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e o Sindicato Rural.

Os atendimentos contemplam seis áreas médicas - urologia, ginecologia, dermatologia, pediatria, oftalmologia e clínica geral. Para urologia, o público-alvo é formado por homens com mais de 40 anos.

Agendamentos

Os agendamentos são realizados no Salão da ESF (Estratégia Saúde da Família) Anastácio, nesta quarta (26) e na quinta (27) e sexta-feira (28), das 07h às 11h e das 13h às 17h.

Haverá uma nova oportunidade na próxima semana, na segunda (31), terça (01º) e quarta-feira (02), também das 07h às 11h e das 13h às 17h.

As consultas estão previstas para o dia 05 de setembro (sábado), a partir das 07h, no CEM (Centro de Especialidades Médicas)

Como o número de vagas é limitado, a orientação é para que os interessados procurem o local de agendamento dentro dos períodos estabelecidos e garantam a consulta.

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