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Cultura em movimento

Anastácio terá Noite Cultural com dança, cordel, gastronomia e música

Evento será na na Avenida Manoel Murtinho, a partir das 19h de sexta-feira, 1º de maio

Da redação

Publicado em 29/04/2026 às 11:38

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Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio, por meio do Departamento de Cultura, convida toda a população para a Noite Cultural, que será realizada na próxima sexta-feira, dia 1º de maio, a partir das 19h. O evento acontecerá na Avenida Manoel Murtinho, entre a Rua Dom Aquino e o Porto Geral, reunindo diferentes expressões artísticas em uma celebração especial da cultura local.

A programação foi cuidadosamente preparada para oferecer ao público uma experiência rica e diversificada, com apresentações de dança, literatura de cordel, gastronomia típica, artes cênicas e música. Será um momento de valorização das tradições, promovendo o encontro entre artistas e comunidade, além de fortalecer a identidade cultural do município.

A Noite Cultural também representa uma oportunidade para que moradores e visitantes conheçam de perto o trabalho de artistas locais, prestigiem a produção artística regional e vivenciem um ambiente de integração e lazer. A entrada é gratuita.

A Prefeitura convida todos a participar com família e amigos, celebrando as raízes e os talentos que fazem de Anastácio uma cidade viva e culturalmente rica. A expectativa é de grande público para uma noite de arte, história e integração.

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