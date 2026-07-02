Acessibilidade

02 de Julho de 2026 • 10:25

Buscar

Últimas notícias
X
Evento gratuito

Anastácio terá palestra com ex-atleta olímpico Zequinha Barbosa nesta sexta

Campeão mundial dos 800 metros falará sobre motivação e o papel transformador do esporte; evento também marcará o lançamento da nova etapa da escolinha de atletismo da Mov Runners

O Pantaneiro

Publicado em 02/07/2026 às 08:49

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Zequinha Barbosa é um dos maiores nomes da história do atletismo brasileiro / Reprodução/Instagram

Com entrada gratuita, a comunidade de Anastácio e região terá a oportunidade de acompanhar uma palestra motivacional com um dos grandes nomes da história do esporte brasileiro. O ex-atleta Zequinha Barbosa estará na cidade, nesta sexta-feira (03), para compartilhar sua trajetória de superação e conquistas.

A palestra será realizada das 09h30 às 10h30, no auditório da Câmara de Vereadores, com o tema "Atletismo como Ferramenta Social – Motivação Além do Esporte". A iniciativa é promovida pela Associação Atlética Mov Runners, em parceria com a Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul e apoio de instituições e parceiros locais.

Atualmente residindo nos Estados Unidos, Zequinha Barbosa está em turnê pelo Brasil participando de eventos esportivos e palestras voltadas a crianças, adolescentes e amantes do esporte. Alguns clubes filiados à Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul foram contemplados com a visita do ex-atleta. Anastácio está entre os municípios que receberão o encontro.

Segundo o presidente da Mov Runners, Claiton Medina, a expectativa é reunir estudantes, integrantes de projetos sociais, atletas e toda a comunidade interessada em conhecer a história de um dos maiores corredores do país.

Trajetória de sucesso

Natural de Três Lagoas, José Luís Barbosa, conhecido nacional e internacionalmente como Zequinha Barbosa, construiu uma carreira marcada por importantes conquistas no atletismo. Entre seus principais resultados estão o título mundial indoor dos 800 metros rasos, conquistado em Indianápolis, em 1987, além da medalha de prata no Mundial Indoor de Budapeste, em 1989. Em competições ao ar livre, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Mundial de Roma, em 1987, e a prata no Mundial de Tóquio, em 1991, consolidando seu nome entre os grandes atletas brasileiros da modalidade.

Zequinha Barbosa2

Escolinha de atletismo

Além da palestra, o evento marcará o lançamento da segunda etapa do projeto da escolinha de atletismo da Mov Runners em Anastácio. A iniciativa será voltada para crianças e adolescentes de 08 a 12 anos, com o objetivo de incentivar a prática esportiva, promover a inclusão social e descobrir novos talentos para a modalidade.

Oportunidade

A organização destaca que a palestra gratuita é aberta a pessoas de todas as idades, representando uma oportunidade para que estudantes, educadores, atletas e a comunidade em geral conheçam de perto a experiência de um dos principais nomes do esporte brasileiro e se inspirem por meio de sua trajetória de dedicação, disciplina e superação.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Trânsito

Trecho de avenida é interditado para obras emergenciais em Anastácio

Prazo acabando

Anastácio faz última convocação para beneficiários do Bolsa Família

EDUCAÇAO

Anastácio realiza 2ª Gincana da Educação Infantil

Evento reuniu famílias e celebra o aprendizado por meio da brincadeira

ATENÇAO

Saúde de Anastácio terá atendimento em horário especial nesta segunda-feira

Publicidade

EDUCAÇAO

Sábado de diversão e aprendizado marca Gincana em Anastácio

ÚLTIMAS

SAÚDE

Saúde lança plano para enfrentar El Niño e mudanças climáticas

Plano prevê investimentos de R$ 9,8 bilhões

EDUCAÇÃO

Nascidos em maio e junho recebem parcela do Pé-de-Meia, nesta quarta

Depósitos da quarta parcela segue até 6 de julho

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo