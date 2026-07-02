Anastácio terá palestra com ex-atleta olímpico Zequinha Barbosa nesta sexta

Zequinha Barbosa é um dos maiores nomes da história do atletismo brasileiro / Reprodução/Instagram

Com entrada gratuita, a comunidade de Anastácio e região terá a oportunidade de acompanhar uma palestra motivacional com um dos grandes nomes da história do esporte brasileiro. O ex-atleta Zequinha Barbosa estará na cidade, nesta sexta-feira (03), para compartilhar sua trajetória de superação e conquistas.

A palestra será realizada das 09h30 às 10h30, no auditório da Câmara de Vereadores, com o tema "Atletismo como Ferramenta Social – Motivação Além do Esporte". A iniciativa é promovida pela Associação Atlética Mov Runners, em parceria com a Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul e apoio de instituições e parceiros locais.

Atualmente residindo nos Estados Unidos, Zequinha Barbosa está em turnê pelo Brasil participando de eventos esportivos e palestras voltadas a crianças, adolescentes e amantes do esporte. Alguns clubes filiados à Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul foram contemplados com a visita do ex-atleta. Anastácio está entre os municípios que receberão o encontro.

Segundo o presidente da Mov Runners, Claiton Medina, a expectativa é reunir estudantes, integrantes de projetos sociais, atletas e toda a comunidade interessada em conhecer a história de um dos maiores corredores do país.

Trajetória de sucesso

Natural de Três Lagoas, José Luís Barbosa, conhecido nacional e internacionalmente como Zequinha Barbosa, construiu uma carreira marcada por importantes conquistas no atletismo. Entre seus principais resultados estão o título mundial indoor dos 800 metros rasos, conquistado em Indianápolis, em 1987, além da medalha de prata no Mundial Indoor de Budapeste, em 1989. Em competições ao ar livre, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Mundial de Roma, em 1987, e a prata no Mundial de Tóquio, em 1991, consolidando seu nome entre os grandes atletas brasileiros da modalidade.

Escolinha de atletismo

Além da palestra, o evento marcará o lançamento da segunda etapa do projeto da escolinha de atletismo da Mov Runners em Anastácio. A iniciativa será voltada para crianças e adolescentes de 08 a 12 anos, com o objetivo de incentivar a prática esportiva, promover a inclusão social e descobrir novos talentos para a modalidade.

Oportunidade

A organização destaca que a palestra gratuita é aberta a pessoas de todas as idades, representando uma oportunidade para que estudantes, educadores, atletas e a comunidade em geral conheçam de perto a experiência de um dos principais nomes do esporte brasileiro e se inspirem por meio de sua trajetória de dedicação, disciplina e superação.

