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Saúde animal

Anastácio terá vacinação antirrábica gratuita neste domingo

Cães e gatos a partir de três meses poderão receber a dose; ação será realizada na Praça Garibaldi Medeiros

Redação O Pantaneiro

Publicado em 29/08/2026 às 14:16

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Anastácio busca ampliar a proteção dos animais contra a raiva / Ilustrativa

A campanha de vacinação antirrábica continua em Anastácio e terá uma nova ação neste domingo (30). Cães e gatos a partir de três meses poderão receber a imunização gratuitamente na Praça Garibaldi Medeiros. A ação é promovida pela Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).

A vacinação faz parte da campanha Agosto Verde, será realizada das 08h às 12h e busca ampliar a proteção dos animais contra a raiva, doença grave que também pode ser transmitida aos seres humanos.

A imunização é uma das principais medidas de prevenção da doença e contribui para manter a população animal protegida e reduzir os riscos de transmissão.

Serviço

Local: Praça Garibaldi Medeiros
Data: domingo (30)
Horário: das 08h às 12h
Público: cães e gatos a partir de 3 meses
Vacinação: gratuita

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