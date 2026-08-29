Anastácio terá vacinação antirrábica gratuita neste domingo

Anastácio busca ampliar a proteção dos animais contra a raiva / Ilustrativa

A campanha de vacinação antirrábica continua em Anastácio e terá uma nova ação neste domingo (30). Cães e gatos a partir de três meses poderão receber a imunização gratuitamente na Praça Garibaldi Medeiros. A ação é promovida pela Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).

A vacinação faz parte da campanha Agosto Verde, será realizada das 08h às 12h e busca ampliar a proteção dos animais contra a raiva, doença grave que também pode ser transmitida aos seres humanos.

A imunização é uma das principais medidas de prevenção da doença e contribui para manter a população animal protegida e reduzir os riscos de transmissão.

Serviço

Local: Praça Garibaldi Medeiros

Data: domingo (30)

Horário: das 08h às 12h

Público: cães e gatos a partir de 3 meses

Vacinação: gratuita