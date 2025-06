Anastácio viabiliza recursos para renovar frota de ônibus escolares

Para renovar a frota e garantir mais conforto e segurança aos estudantes, a Prefeitura de Anastácio cadastrou a solicitação de mais 6 ônibus escolares por meio do Plano de Ações Articuladas / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

Garantir acesso ao ensino público de qualidade e investir no futuro das crianças e adolescentes é prioridade para a Administração Municipal de Anastácio, que segue fortalecendo programas e buscando recursos para atender a comunidade escolar.

Como parte desses esforços, no dia 26, durante o Pantanal Tech, o município foi contemplado com um novo micro-ônibus escolar entregue pelo governador Eduardo Riedel, em parceria com a bancada federal de Mato Grosso do Sul. O veículo, com 29 lugares, cintos de segurança, acessibilidade, ar-condicionado e entradas para carregadores USB, será utilizado no transporte de alunos da zona rural, garantindo mais conforto e segurança no deslocamento diário.