Anastácio encerra campanha dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher

A blitz educativa reforçou a mensagem de que a violência contra a mulher é um crime e que a denúncia é uma ferramenta fundamental para romper ciclos de agressão / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A atividade contou com a presença da vice-prefeita Maria Vital, do juiz de Direito da Vara Única da Comarca, Dr. Luciano Beladelli, da secretária municipal de Assistência Social, Mary Beltrão, da coordenadora da Mulher, Débora Lubas, e da coordenadora do Programa Municipal de Segurança (Promuse), sargento Jaqueline Brites, além de representantes da Polícia Militar e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS).

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Coordenadoria de Política Pública para as Mulheres, encerrou na sexta-feira, dia 12, a campanha dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher. Para marcar o encerramento, foi realizada uma blitz educativa com foco no combate ao feminicídio e na promoção da paz no ambiente familiar.

Ao longo das três semanas de mobilização, a campanha promoveu diversas ações e palestras voltadas à orientação e conscientização da população sobre os diferentes tipos de violência de gênero, os canais de denúncia e a importância do enfrentamento coletivo a esse problema social. A iniciativa buscou sensibilizar a comunidade sobre a necessidade de proteger e garantir os direitos das mulheres.

A vice-prefeita Maria Vital destacou o compromisso da gestão municipal com a pauta. “A Administração Municipal reafirma sua dedicação contínua à construção de uma sociedade mais justa, segura e acolhedora para todas as mulheres”, disse.

A blitz educativa reforçou a mensagem de que a violência contra a mulher é um crime e que a denúncia é uma ferramenta fundamental para romper ciclos de agressão. Durante a ação, foram distribuídos materiais informativos sobre a Lei Maria da Penha, os serviços de atendimento disponíveis no município e os canais de ajuda, como o Disque 180 (Central de Atendimento à Mulher) e o 190 (Polícia Militar).

O encerramento da campanha não significa o fim das ações, mas sim a reafirmação de um trabalho contínuo. A Coordenadoria da Mulher segue com atendimento especializado, acolhimento psicológico, orientação jurídica e ações preventivas durante todo o ano, buscando criar uma rede de proteção cada vez mais forte e acessível em Aquidauana.

