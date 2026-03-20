AnastÃ¡cioÂ lanÃ§a "Dia B" do Brasil Sorridente com mutirÃ£o de saÃºde bucal

A Administração Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria de Saúde, realizou nesta sexta-feira (20), na Escola Municipal Cívico-Militar Teodoro Rondon, o lançamento do “Dia B” do programa Brasil Sorridente. A ação foi voltada à promoção da saúde bucal, com foco na odontologia de mínima intervenção, por meio do mutirão do Tratamento Restaurador Atraumático (ART), garantindo atendimento acessível e humanizado aos alunos.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a prevenção, o cuidado e a ampliação dos serviços de saúde, especialmente no ambiente escolar, contribuindo para mais qualidade de vida e bem-estar da população. O Tratamento Restaurador Atraumático é uma técnica que utiliza instrumentos manuais e materiais adesivos para restaurar dentes cariados, dispensando o uso de brocas e proporcionando uma experiência mais confortável, especialmente para crianças.

Acompanharam a ação os secretários João Fernando Guessy Braga (Saúde) e Vera Terra (Educação) e a vereadora Vilma Ferreira, vice-presidente da Câmara Municipal. A presença das autoridades reforça a integração entre as secretarias e o Legislativo para levar serviços de saúde às escolas e garantir que as crianças tenham acesso a cuidados odontológicos de qualidade.

O Brasil Sorridente é um programa do governo federal que visa ampliar o acesso aos serviços de saúde bucal no Sistema Único de Saúde (SUS), e a ação realizada na Escola Teodoro Rondon integra as estratégias municipais para fortalecer a prevenção e o cuidado desde a infância.

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