Animais recebem novos lares e comprovam sucesso de feira em Anastácio

Filhotes de gatos ainda aguardam adoção
Divulgação/Prefeitura de Anastácio
A Prefeitura de Anastácio promoveu a 2ª Feira de Adoção de Cães e Gatos no último domingo (3), na Praça Garibaldi Medeiros, e mobilizou a comunidade com uma ação que resultou na colocação de diversos animais em novos lares.
O evento possibilitou que cães e gatos resgatados pelo Centro de Controle de Zoonoses – vítimas de abandono e maus-tratos – encontrassem uma nova família, em um ambiente de conscientização sobre a guarda responsável.
Para quem ainda deseja adotar, filhotes de gatos continuam disponíveis, aguardando uma oportunidade de receber cuidado e carinho. Os interessados podem buscar mais informações junto ao Centro de Controle de Zoonoses ou à Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio. A adoção é gratuita e requer apenas o compromisso de oferecer um ambiente seguro e amoroso ao animal.
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