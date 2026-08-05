Após 12 horas, energia elétrica é restabelecida em Anastácio e Aquidauana

Centro de Aquidauana sem movimento / O Pantaneiro

Após cerca de 12 horas de interrupção, o fornecimento de energia elétrica foi restabelecido nos municípios de Anastácio e Aquidauana. A falta de energia afetou moradores, comerciantes e diversos serviços ao longo do período, causando transtornos e prejuízos.

Com o retorno do abastecimento, algumas informações divulgadas anteriormente foram corrigidas. Diferentemente do que havia sido informado inicialmente, o equipamento levado para auxiliar na normalização do sistema foi um transformador, e não um gerador.

Outra atualização diz respeito às possíveis causas da interrupção. Embora tenha sido registrado um incêndio na região, a Energisa esclareceu que o fogo não foi a causa do rompimento no fornecimento de energia, como havia sido divulgado anteriormente. Segundo a concessionária, as causas da interrupção ainda estão sendo apuradas e, até o momento, não foram oficialmente identificadas.

Durante o período sem energia, a reportagem de O Pantaneiro conversou com moradores e comerciantes de Aquidauana. Os relatos apontam prejuízos financeiros, perda de produtos perecíveis, suspensão de atividades comerciais e dificuldades para manter o funcionamento de estabelecimentos e serviços.

A normalização do fornecimento trouxe alívio à população, mas muitos moradores ainda aguardam esclarecimentos sobre o que provocou a interrupção que deixou milhares de consumidores sem energia por aproximadamente 12 horas.

O Pantaneiro continuará acompanhando o caso e atualizará as informações assim que a Energisa divulgar o resultado da apuração sobre as causas da ocorrência.