Após ser preso 4 vezes, homem é flagrado furtando caixa de som em Anastácio (vídeo)

Divulgação/ PM

Um homem de 28 anos, já conhecido pelas autoridades por sua extensa ficha criminal, foi preso mais uma vez nesta quinta-feira (5), após furtar uma caixa de som de uma loja em Anastácio. O suspeito, que já havia sido detido quatro vezes somente no mês de novembro, foi flagrado por câmeras de segurança durante a ação e localizado pela Polícia Militar poucas horas depois.

O crime

De acordo com informações da Polícia Militar, o furto ocorreu por volta das 15h50 na loja Mega Importados. As imagens do circuito de monitoramento mostram o autor entrando no estabelecimento, solicitando água ao vendedor e aproveitando o momento de distração para subtrair uma caixa de som portátil da marca Inova, escondendo-a na cintura antes de deixar o local.

O proprietário do comércio divulgou as imagens nas redes sociais, o que facilitou o trabalho dos policiais do GETAM (Grupo Especializado Tático Motorizado).

A prisão

Durante diligências, a guarnição encontrou o suspeito em uma residência nas proximidades da Ponte Nova. O homem admitiu o crime e informou ter vendido a caixa de som por R$ 30 a um casal residente na Rua Duque de Caxias.

Os policiais foram até o local indicado e localizaram o produto do furto. O casal também confirmou ter adquirido o item por esse valor. Diante disso, foi dada voz de prisão ao homem pelo crime de furto e ao casal por receptação.

Condução dos envolvidos

Durante a abordagem, foi necessário o uso de algemas em dois dos envolvidos, que demonstraram intenção de fuga. A mulher, companheira de um dos receptadores, também foi conduzida à delegacia e apresentou-se como responsável por um menor de idade que estava no local no momento da prisão.

O trio foi encaminhado ao Instituto de Polícia Judiciária (IPJ) de plantão em Aquidauana, junto com a caixa de som recuperada, para os procedimentos legais. O proprietário da loja compareceu à delegacia e confirmou que o objeto era o mesmo furtado de seu estabelecimento.

Reincidência

O caso chamou atenção pela reincidência do autor, que acumula diversas passagens pela polícia. Somente em novembro, ele foi preso quatro vezes por crimes similares, evidenciando o desafio de conter a atuação de indivíduos com histórico de reincidência criminal.