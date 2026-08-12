Aposta de Anastácio leva R$ 1,7 mil e fica a um número do prêmio máximo

Na Lotofácil, é possível marcar de 15 a 20 números - entre os 25 disponíveis no volante / Adobe Stock

Uma aposta simples de Anastácio acertou 14 das 15 dezenas sorteadas no concurso 3.759 da Lotofácil, realizado na noite desta terça-feira (11), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O prêmio principal não veio, mas o bilhete ainda renderá a quantia de R$ 1.787,37 - valor superior ao atual salário mínimo, por exemplo.

Mato Grosso do Sul teve outras duas apostas que acertaram 14 dezenas, registradas em Campo Grande e Maracaju. Assim como em Anastácio, são bilhetes feitos na modalidade simples e que também terão direito ao prêmio de R$ 1,7 mil.

Os números sorteados nesta terça-feira foram: 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 24 - 25.

Segundo a Caixa Econômica Federal, três apostas cravaram as 15 dezenas e vão receber, cada uma, R$ 457.476,94. Os bilhetes foram registrados em Pinhais (PR), Fortaleza (CE) e São José dos Pinhais (PR).

A faixa dos 14 números contemplou 230 apostas, incluindo as três feitas em Mato Grosso do Sul. A Lotofácil ainda pagará prêmios individuais para quem fez 13 acertos (7.927 apostas ganhadoras, R$ 35,00), 12 acertos (114.955 apostas ganhadoras, R$ 14,00) e 11 acertos (537.656 apostas ganhadoras, R$ 7,00).

O próximo concurso será realizado na noite desta quarta-feira (12) e tem prêmio estimado em R$ 8 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

Como funciona

Na Lotofácil, é possível marcar de 15 a 20 números - entre os 25 disponíveis no volante. Os prêmios são destinados a quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Na modalidade Surpresinha, o sistema escolhe os números. Já na Teimosinha, concorre-se com a mesma aposta por diversos concursos consecutivos. Também é possível participar em bolões que multiplicam as chances de ganhar.

A faixa simples da Lotofácil, de 15 números, pode ser feita por R$ 3,50. A chance de ganhar, nesse caso, é de uma em 3.268.760.