PM apreende arma e entorpecente durante abordagem em Anastácio

Na noite da última segunda-feira (20), uma ação do Grupo Especial Tático de Motos (Getan) resultou na apreensão de uma arma de fogo e de entorpecente em Anastácio. A abordagem ocorreu durante rondas no Bairro Aldeinha, quando dois indivíduos em uma motocicleta foram interceptados pela equipe policial.



Com os suspeitos, os policiais encontraram R$ 2.962,00 em espécie e uma porção de 3,2 gramas de substância análoga à maconha. Após apoio do Canil Setorial do 7º Batalhão de Polícia Militar, foi localizado um revólver calibre .38 municiado com seis munições intactas e com numeração suprimida. Um dos indivíduos assumiu a posse da arma.



Os envolvidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio para os procedimentos legais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!