Aquidauana amplia horário de atendimento em unidades de saúde mental

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESAU), ampliou o horário de funcionamento das unidades especializadas em saúde mental. Agora, tanto o Centro Especializado em Saúde Mental Drª. Solange Arima Pellegrino quanto o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) atendem das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira.

A medida visa facilitar o acesso da população aos serviços, inclusive fora do horário comercial, beneficiando especialmente estudantes e trabalhadores. O Centro Especializado, localizado na Rua Estevão Alves Corrêa, no Bairro Alto, atende pacientes com transtornos mentais moderados, mediante encaminhamento das equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF).