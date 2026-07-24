Aquidauana e Anastácio se despedem de José Batista dos Santos

Sepultamento será realizado na tarde desta sexta-feira, em Aquidauana
José Batista dos Santos / Arquivo pessoal
Aquidauana e Anastácio se despedem, nesta sexta-feira (24), de José Batista dos Santos, que morreu às 04h18, em sua residência.
O velório teve início às 08h, no Memorial Central Pax MS, em Anastácio, onde familiares e amigos prestam as últimas homenagens.
O sepultamento está previsto para as 16h30 desta sexta-feira, no Cemitério Parque Cidade Natureza, em Aquidauana.
Neste momento de dor, o jornal/site O Pantaneiro manifesta solidariedade aos familiares e amigos de José Batista dos Santos, desejando conforto a todos.
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