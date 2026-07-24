Acessibilidade

24 de Julho de 2026 • 15:34

Buscar

Últimas notícias
X
Luto

Aquidauana e Anastácio se despedem de José Batista dos Santos

Sepultamento será realizado na tarde desta sexta-feira, em Aquidauana

Redação O Pantaneiro

Publicado em 24/07/2026 às 14:08

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

José Batista dos Santos / Arquivo pessoal

Aquidauana e Anastácio se despedem, nesta sexta-feira (24), de José Batista dos Santos, que morreu às 04h18, em sua residência.

O velório teve início às 08h, no Memorial Central Pax MS, em Anastácio, onde familiares e amigos prestam as últimas homenagens.

O sepultamento está previsto para as 16h30 desta sexta-feira, no Cemitério Parque Cidade Natureza, em Aquidauana.

Neste momento de dor, o jornal/site O Pantaneiro manifesta solidariedade aos familiares e amigos de José Batista dos Santos, desejando conforto a todos.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Programação

Projeto Ativamente oferece atividades físicas gratuitas em Anastácio

Campanha de destaque

Anastácio conquista pódio no vôlei adaptado dos Jogos da Melhor Idade

ORGULHO

Aquidauanense conquista prêmio nacional com projeto que fortalece a gestão do SUS

Everton Villazante Constantino é o autor do projeto vencedor da 21ª Mostra "Brasil, Aqui Tem SUS", uma das mais importantes premiações nacionais voltadas ao reconhecimento de iniciativas inovadoras na saúde pública brasileira.

18ª edição do evento

Mauro do Atlântico cita importância da Festa da Farinha para cultura regional

Publicidade

Identidade cultural

Beto Pereira destaca tradição e força econômica da Festa da Farinha

ÚLTIMAS

Saúde

Vigilância Sanitária alerta sobre riscos de exames de vista irregulares em Aquidauana

Órgão orienta população a procurar estabelecimentos autorizados e profissionais habilitados

Fé e cultura

Aquidauana recebe 14º Encontro de Jovens Indígenas Católicos Terena

Evento será realizado na Aldeia Água Branca e segue até domingo; programação inclui missas, oficinas, apresentações culturais e momentos de espiritualidade

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo