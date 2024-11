Aquidauana e Anastácio se despedem de Roselene Gomes de Oliveira

Arquivo da Familia

Com pesar, familiares e amigos anunciam o falecimento de Roselene Gomes de Oliveira, de 51 anos, ocorrido no domingo (17) . Esposa dedicada de Marco Aurélio e mãe amorosa de Rafaela, Marcos Paulo e Renan, Roselene deixa um legado de afeto e inspiração, também marcado pelo carinho de seus três netos.



Nascida em 03 de setembro de 1973, Roselene foi um exemplo de amor à família e dedicação àqueles ao seu redor. Sua partida deixa uma lacuna imensurável, mas também memórias que serão eternizadas nos corações de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la.



O velório ocorre na Capela da Pax Universal, em Aquidauana. O sepultamento será realizado nesta segunda-feira (18), às 14h30, no Cemitério Municipal de Anastácio.



Neste momento de dor, a família agradece as demonstrações de carinho e apoio e convida a comunidade para prestar as últimas homenagens. Que Roselene descanse em paz e sua lembrança continue a iluminar os caminhos daqueles que a amavam.