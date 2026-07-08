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ANASTÁCIO

Arraiá do Grupo AtivaMente fortalece integração e incentiva hábitos saudáveis em Anastácio

Além do clima festivo, o evento teve como foco incentivar o bem-estar físico, mental e social dos integrantes do grupo, reforçando a importância da convivência e da participação em ações coletivas

Redação

Publicado em 08/07/2026 às 05:53

Atualizado em 08/07/2026 às 05:55

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A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu no último sábado (4) o Arraiá do Grupo AtivaMente, reunindo pacientes, profissionais da saúde e membros da comunidade em uma manhã marcada pela alegria, integração e valorização da convivência.

A programação contou com trajes típicos, apresentações de quadrilha, música, comidas tradicionais e diversas atividades recreativas, proporcionando um ambiente de descontração e fortalecimento dos vínculos entre os participantes.

Além do clima festivo, o evento teve como foco incentivar o bem-estar físico, mental e social dos integrantes do grupo, reforçando a importância da convivência e da participação em ações coletivas como ferramentas para a promoção da saúde e da qualidade de vida.

O Grupo AtivaMente desenvolve atividades voltadas à socialização, à adoção de hábitos saudáveis e ao acompanhamento de pessoas atendidas pela rede municipal de saúde, buscando estimular o cuidado integral e a melhoria da qualidade de vida dos participantes.

De acordo com a Prefeitura de Anastácio, iniciativas como o Arraiá fazem parte das ações permanentes da Secretaria Municipal de Saúde para fortalecer o atendimento humanizado e aproximar os serviços de saúde da comunidade, promovendo inclusão, acolhimento e momentos de lazer que contribuem para o desenvolvimento da saúde física e emocional da população.

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