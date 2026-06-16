Assembleia aprova PL de reconhecimento à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio

Voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio no 16º Congresso Nacional da RFCC, realizado em Natal, Rio Grande do Norte / Divulgação

A Associação Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio conquistou, na última semana, um importante passo de reconhecimento. A Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) aprovou, em votação, o PL (Projeto de Lei) nº 31/2026, que propõe a declaração da entidade como de utilidade pública estadual.

A proposta é de autoria da deputada estadual Gleice Jane (PT) e recebeu manifestação favorável dos parlamentares durante a tramitação na Casa de Leis. Com o reconhecimento, a associação pode passar a contar com uma importante certificação oficial do Estado, que reforça a credibilidade do trabalho desenvolvido junto à população.

Sediada em Anastácio, a Rede Feminina de Combate ao Câncer atua na promoção da saúde, na conscientização sobre a prevenção da doença e no acolhimento de pacientes oncológicos e seus familiares. O atendimento prestado pela entidade beneficia moradores de Anastácio e também de Aquidauana, oferecendo apoio emocional, orientação e assistência às pessoas que enfrentam a doença.

Na justificativa do projeto, a deputada destacou o relevante interesse social das atividades desenvolvidas pela associação, que há anos contribui para melhorar a qualidade de vida de pacientes em tratamento contra o câncer na região.

Para obter o título de utilidade pública estadual, a entidade precisou comprovar o cumprimento de uma série de requisitos legais, incluindo a apresentação de estatuto social devidamente registrado em cartório e documentação que atesta seu funcionamento regular.

O reconhecimento representa um importante avanço para a associação, que poderá ampliar sua visibilidade institucional e fortalecer a busca por parcerias e recursos destinados à manutenção e expansão de suas atividades em benefício da comunidade.

Com a aprovação, a proposta, agora, segue para análise das comissões de mérito.A íntegra do PL pode ser conferida aqui.