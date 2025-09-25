Assistência Social de Anastácio convoca beneficiários para atualização cadastral

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

É indispensável que os beneficiários levem os documentos pessoais de todos os moradores da residência, além do comprovante de residência atualizado e comprovante de matrícula escolar de crianças e adolescentes.

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Anastácio está convocando os munícipes listados abaixo para que compareçam ao setor do Cadastro Único/Programa Bolsa Família, localizado no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), na Travessa Ragalzi, Centro. A solicitação visa tratar de assuntos de interesse pessoal relacionados aos programas sociais.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h e das 13h às 16h. A atualização cadastral é fundamental para a manutenção dos benefícios sociais e para garantir que as famílias continuem recebendo o apoio necessário.

Confira a lista completa de munícipes convocados:

Abadia Leonel

Adria Velasques Da Silva

Alan Bonet Pereira

Alexandra Silverio Da Silva

Aline Gomes De Brito

Altair Sanches Decknes

Amanda Da Silva Barros

Amanda Moura Pereira

Amanda Vilas Boas Da Cruz

Ana Caroline Do Nascimento Rodrigues

Ana Claudia Peixoto Correa

Ana Rosa De Morais

Anadir Sanabria Lopes

Andreia Correia Da Silva

Andreia Moraes Chiavelli

Anni Carolayni Barros Martins

Aparecida Zebina Sodre Monteiro

Camila Dos Santos Piffer

Catarina Nunes Candido

Celina Bispo Da Silva

Ceneide De Almeida

Claudenice Tenoro

Claudia De Oliveira Ferreira

Cleia Rodrigues Dos Santos

Cleice Kelen Duarte Dos Santos

Cleusa Maria De Campos Pereira

Cleuza De Jesus De Oliveira

Creuza Apolonio Da Silva Menezes

Cristina Augusta Correa De Souza

Debora Da Conceicao Silva

Ederson Nascimento

Edilene Dos Santos Alves

Edina Da Silva Santos

Edivania De Souza Goncalves Aguilera

Edmar Gomes De Souza

Elaine Cristina Costa De Oliveira Da Silva

Eliane Mendes Brasil

Elisangela Da Silva

Elizangela Oliveira Pereira

Eloina Pereira Da Silva Vallejo

Enir De Souza Paiva

Evellyn Aquino Balbuena

Fabiana Aparecida Santos De Almeida

Fatima Espindola Coenga

Fernanda Duarte Da Conceicao

Franciely Franca Da Silva

Francisco Sadi Rosa

Geliane De Souza

Gilson Oliveira Dos Santos

Gisele Cristiane Fernandes Sanches

Glaziela Acunha Da Gama

Grasiely De Almeida Batista

Hudson Pedro Gioli

Ilkely Pereira Rodrigues Soares

Isaias Batista De Andrade

Jacqueline Lemes

Janaina Da Silva Santos

Jenifer Cristina Barbosa Jorge

Jessica Flores Da Silva

Jessica Tenoro Da Silva

Joana Carvalho De Oliveira

Joana Darc Marques Dos Santos

Joana Lemes Da Silva

Joao Eudes Afonso Paz

Joelma Da Silva

Joice Mara Crispim

Joselito Goncalves Silva

Joseni Chaves Alves

Josenil Bruno Parabas

Josiane Mendes De Almeida

Joyce Cleia Lima Dos Santos

Julielson De Arruda Cuevas

Kamila Kauana Farias Batista

Karina Goes De Queiroz Barbosa

Karina Luzni

Katiane Martins De Freitas

Katieli Dos Santos Silva De Oliveira

Kelly Caroline Marques Meireles

Klissia Adryellen Barboza Dos Anjos

Larissa Aparecida Silva Duarte

Leonice Luiza Dos Santos

Lidiane Cira De Amorim

Lidiane Ferreira De Lima

Liliane Goes Fialho

Lindinez Cristina Santos Lima

Lorraine Da Silva Santos

Luana Pires Lima

Luciana Franco Marcal

Ludmila Reboucas Silva

Marcia Batista Da Silva

Marcia Nunes Da Silva

Marciana Do Carmo De Lima

Marcos Antonio De Oliveira Pereira Lopes

Maria Cristina Pinto

Maria Eduarda Bispo Espindola

Marily Lopes Barbosa De Souza

Mateus Batista Felisdoro

Maykelly Da Rosa Silva Macena

Melissa Bianca Farias Batista

Melissa Costa

Michele Da Silva Menezes

Michelle Lelis Da Silva

Mieza Ferreira Santana

Milena Da Silva Bambil

Mirela Matos Candia

Nataly Pereira Armada

Neli Aparecida Cruz Da Silva

Nestor Da Silva

Noemi Dos Santos

Noemily Dos Santos

Odevaldo Rodrigues Cardoso

Ozelia Marques De Araujo

Patricia De Queiroz Silva

Patricia Martinez Da Silva

Paulo Cesar Batista

Quiteria Maria Da Conceicao

Raiele Santos Fonseca

Regiane Santos Martinez

Regina Araujo De Andrade

Renata Patricio Ribeiro Da Silva

Rita Cassiane Flores Domingos

Roberto Mohr

Rodrigo Willian Moreira

Rosalina Martinez Da Silva

Rosana Castro De Souza

Rosemar Nascimento De Andrade

Rosenilda Da Silva Guedes

Sandra Medina Morais

Sandra Ribeiro Aires Martins

Selma Mariana De Matos

Silvana De Moraes Chiavelli

Silvana Venancio De Souza Costa

Simara Albuquerque Barbosa

Sonia Aparecida Rodrigues Da Cruz

Sonia De Lima Faria

Sonia Faustina Pacheco

Suely Maria Da Conceicao Silva

Tamara Santos Romero

Tamiles Silvana Dos Santos

Tamires Benites Almada

Tatiane De Oliveira Santos

Tatiane Fonseca Almada

Tereza Pinzan

Thielly Cristina De Araujo

Vandei Xavier Da Silva Santos

Vanderlei Rodrigues

Vanessa Jara De Oliveira

Vanessa Kamp

Vicente Estacio Da Silva

Vitoria Aquino Barbosa

Vitoria Assis De Souza

Vitorino Gomes

Wagner Jorge Dos Santos

Wanessa Jaqueline Da Silva

A Secretaria de Assistência Social reforça a importância do comparecimento para regularização da situação cadastral das famílias beneficiárias.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!