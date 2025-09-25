Assistência Social de Anastácio convoca beneficiários para atualização cadastral

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h e das 13h às 16h
Divulgação/ Prefeitura de Anastácio
A Secretaria Municipal de Assistência Social de Anastácio está convocando os munícipes listados abaixo para que compareçam ao setor do Cadastro Único/Programa Bolsa Família, localizado no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), na Travessa Ragalzi, Centro. A solicitação visa tratar de assuntos de interesse pessoal relacionados aos programas sociais.
É indispensável que os beneficiários levem os documentos pessoais de todos os moradores da residência, além do comprovante de residência atualizado e comprovante de matrícula escolar de crianças e adolescentes.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h e das 13h às 16h. A atualização cadastral é fundamental para a manutenção dos benefícios sociais e para garantir que as famílias continuem recebendo o apoio necessário.
Confira a lista completa de munícipes convocados:
Abadia Leonel
Adria Velasques Da Silva
Alan Bonet Pereira
Alexandra Silverio Da Silva
Aline Gomes De Brito
Altair Sanches Decknes
Amanda Da Silva Barros
Amanda Moura Pereira
Amanda Vilas Boas Da Cruz
Ana Caroline Do Nascimento Rodrigues
Ana Claudia Peixoto Correa
Ana Rosa De Morais
Anadir Sanabria Lopes
Andreia Correia Da Silva
Andreia Moraes Chiavelli
Anni Carolayni Barros Martins
Aparecida Zebina Sodre Monteiro
Camila Dos Santos Piffer
Catarina Nunes Candido
Celina Bispo Da Silva
Ceneide De Almeida
Claudenice Tenoro
Claudia De Oliveira Ferreira
Cleia Rodrigues Dos Santos
Cleice Kelen Duarte Dos Santos
Cleusa Maria De Campos Pereira
Cleuza De Jesus De Oliveira
Creuza Apolonio Da Silva Menezes
Cristina Augusta Correa De Souza
Debora Da Conceicao Silva
Ederson Nascimento
Edilene Dos Santos Alves
Edina Da Silva Santos
Edivania De Souza Goncalves Aguilera
Edmar Gomes De Souza
Elaine Cristina Costa De Oliveira Da Silva
Eliane Mendes Brasil
Elisangela Da Silva
Elizangela Oliveira Pereira
Eloina Pereira Da Silva Vallejo
Enir De Souza Paiva
Evellyn Aquino Balbuena
Fabiana Aparecida Santos De Almeida
Fatima Espindola Coenga
Fernanda Duarte Da Conceicao
Franciely Franca Da Silva
Francisco Sadi Rosa
Geliane De Souza
Gilson Oliveira Dos Santos
Gisele Cristiane Fernandes Sanches
Glaziela Acunha Da Gama
Grasiely De Almeida Batista
Hudson Pedro Gioli
Ilkely Pereira Rodrigues Soares
Isaias Batista De Andrade
Jacqueline Lemes
Janaina Da Silva Santos
Jenifer Cristina Barbosa Jorge
Jessica Flores Da Silva
Jessica Tenoro Da Silva
Joana Carvalho De Oliveira
Joana Darc Marques Dos Santos
Joana Lemes Da Silva
Joao Eudes Afonso Paz
Joelma Da Silva
Joice Mara Crispim
Joselito Goncalves Silva
Joseni Chaves Alves
Josenil Bruno Parabas
Josiane Mendes De Almeida
Joyce Cleia Lima Dos Santos
Julielson De Arruda Cuevas
Kamila Kauana Farias Batista
Karina Goes De Queiroz Barbosa
Karina Luzni
Katiane Martins De Freitas
Katieli Dos Santos Silva De Oliveira
Kelly Caroline Marques Meireles
Klissia Adryellen Barboza Dos Anjos
Larissa Aparecida Silva Duarte
Leonice Luiza Dos Santos
Lidiane Cira De Amorim
Lidiane Ferreira De Lima
Liliane Goes Fialho
Lindinez Cristina Santos Lima
Lorraine Da Silva Santos
Luana Pires Lima
Luciana Franco Marcal
Ludmila Reboucas Silva
Marcia Batista Da Silva
Marcia Nunes Da Silva
Marciana Do Carmo De Lima
Marcos Antonio De Oliveira Pereira Lopes
Maria Cristina Pinto
Maria Eduarda Bispo Espindola
Marily Lopes Barbosa De Souza
Mateus Batista Felisdoro
Maykelly Da Rosa Silva Macena
Melissa Bianca Farias Batista
Melissa Costa
Michele Da Silva Menezes
Michelle Lelis Da Silva
Mieza Ferreira Santana
Milena Da Silva Bambil
Mirela Matos Candia
Nataly Pereira Armada
Neli Aparecida Cruz Da Silva
Nestor Da Silva
Noemi Dos Santos
Noemily Dos Santos
Odevaldo Rodrigues Cardoso
Ozelia Marques De Araujo
Patricia De Queiroz Silva
Patricia Martinez Da Silva
Paulo Cesar Batista
Quiteria Maria Da Conceicao
Raiele Santos Fonseca
Regiane Santos Martinez
Regina Araujo De Andrade
Renata Patricio Ribeiro Da Silva
Rita Cassiane Flores Domingos
Roberto Mohr
Rodrigo Willian Moreira
Rosalina Martinez Da Silva
Rosana Castro De Souza
Rosemar Nascimento De Andrade
Rosenilda Da Silva Guedes
Sandra Medina Morais
Sandra Ribeiro Aires Martins
Selma Mariana De Matos
Silvana De Moraes Chiavelli
Silvana Venancio De Souza Costa
Simara Albuquerque Barbosa
Sonia Aparecida Rodrigues Da Cruz
Sonia De Lima Faria
Sonia Faustina Pacheco
Suely Maria Da Conceicao Silva
Tamara Santos Romero
Tamiles Silvana Dos Santos
Tamires Benites Almada
Tatiane De Oliveira Santos
Tatiane Fonseca Almada
Tereza Pinzan
Thielly Cristina De Araujo
Vandei Xavier Da Silva Santos
Vanderlei Rodrigues
Vanessa Jara De Oliveira
Vanessa Kamp
Vicente Estacio Da Silva
Vitoria Aquino Barbosa
Vitoria Assis De Souza
Vitorino Gomes
Wagner Jorge Dos Santos
Wanessa Jaqueline Da Silva
A Secretaria de Assistência Social reforça a importância do comparecimento para regularização da situação cadastral das famílias beneficiárias.
