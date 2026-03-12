AssistÃªncia Social promove oficina de ovos de PÃ¡scoa para geraÃ§Ã£o de renda em AnastÃ¡cio

AlÃ©m de estimular o empreendedorismo, a oficina busca fortalecer a autonomia das famÃ­lias / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de AnastÃ¡cio

A Administração Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou nos dias 9, 10 e 11 de março uma oficina de produção de ovos de Páscoa. A capacitação aconteceu no Centro de Qualificação Profissional (CQP) e foi promovida em parceria com o Sindicato Rural de Anastácio e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), contando com a participação de 20 alunos.

A iniciativa teve como objetivo oferecer qualificação profissional e incentivar a geração de renda, proporcionando aos participantes a oportunidade de aprender técnicas de produção de ovos de Páscoa e outros produtos de chocolate. Durante os três dias de oficina, os alunos puderam desenvolver habilidades práticas e conhecer as melhores formas de preparo, embalagem e comercialização dos produtos.

Além de estimular o empreendedorismo, a oficina busca fortalecer a autonomia das famílias, possibilitando que os participantes utilizem o conhecimento adquirido para iniciar uma nova fonte de renda, especialmente neste período de grande procura por produtos de Páscoa. A qualificação profissional é uma ferramenta importante para a inclusão produtiva e a melhoria das condições de vida da população.

A parceria entre a Prefeitura, o Sindicato Rural e o Senar demonstra o compromisso da gestão municipal em ampliar as oportunidades de capacitação e renda para os moradores de Anastácio, promovendo desenvolvimento econômico e social.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!