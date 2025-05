Atendimento Itinerante oferece serviços de cadastro e orientações em São Pedro e Camisão

Distrito de Camisão / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana , por meio do programa de Atendimento Itinerante, está promovendo ações de cadastro, atualização e orientações sobre diversos serviços públicos nas comunidades de São Pedro e Camisão. A iniciativa visa facilitar o acesso da população às políticas sociais e serviços essenciais, levando atendimento direto às comunidades.

No próximo dia 8 de maio, o distrito de Camisão, em Franklin Cassiano, receberá uma ação especial das 8h às 12h.

Os moradores poderão realizar o cadastramento, atualização e consulta de desbloqueio do Cadastro Único, além de obter orientações sobre diversos temas, como certidão de nascimento, identidade, Benefício de Prestação Continuada (BPC-Loas), INSS, Passe Livre do Idoso e demais políticas públicas.

O serviço será realizado pelo CRAS I do bairro São Pedro, que estará presente no local para atender às necessidades da comunidade. Para quem desejar participar, é importante levar os seguintes documentos: CPF, RG, Título de Eleitor, certidão de nascimento de todos que moram na residência e comprovante de residência.

A iniciativa tem como objetivo conhecer melhor as famílias da região, promover a inclusão social e garantir que todos tenham acesso aos benefícios e direitos previstos em lei. Essa ação reforça o compromisso da administração municipal em estar próxima da população, levando serviços essenciais de forma prática e acessível.

Se você mora na região de Franklin Cassiano ou conhece alguém que possa se beneficiar dessa oportunidade, não deixe de participar! A equipe do CRAS I estará pronta para orientar e ajudar no que for necessário.

