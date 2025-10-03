Atlântico reinaugura loja Integração em Anastácio com valorização do cliente

O Grupo Atlântico realizou nesta quinta-feira (2) a reinauguração da loja Integração, em Anastácio. O espaço passou por revitalização e recebeu melhorias em sua estrutura física e nos serviços oferecidos. Entre as mudanças estão a ampliação dos ambientes, a modernização do açougue e a instalação de novos equipamentos de atendimento.O diretor de marketing e comercial do grupo, Falkner Quadros Batista, destacou que a ação busca atender melhor o público local. “Reformulamos nossos espaços, melhoramos o atendimento com novos equipamentos e preparamos uma série de ofertas e ações especiais para os clientes, como degustações, sorteios semanais de vales-compra e a roleta de prêmios”, afirmou.O empresário Mauro, também representante do grupo, ressaltou que a modernização é um passo dentro de um projeto maior. “O setor supermercadista é muito competitivo. Por isso buscamos inovar e oferecer diferenciais, como a agência lotérica dentro da unidade. Nosso próximo objetivo é a revitalização da loja-matriz, que contará também com a Farma Atlântico, nossa farmácia própria”, explicou.O administrativo do grupo, Rodgers Maurizio Quadros Batista, acrescentou que a loja foi planejada para trazer mais comodidade. “A Integração ficou mais ampla e moderna. Além das promoções de reinauguração, temos degustações, roleta de brindes e promoções relâmpago durante o dia”, destacou.Além da equipe, clientes também avaliaram a novidade. A comerciante Ariane Borges afirmou que a reinauguração movimenta a economia local. “Esse tipo de iniciativa traz mais visibilidade para a cidade e beneficia o comércio. Para quem tem loja próxima, como eu, facilita muito, além de atrair mais clientes para a região”, disse.Já a moradora Severina Almeida Silva França ressaltou a importância da proximidade e do atendimento. “Fiquei feliz de ter o mercado perto da minha casa. Sempre sou bem atendida, e quando preciso até recebo ajuda para levar as compras. Os preços são bons e encontro tudo aqui”, relatou.O Grupo Atlântico também reforçou a adesão ao Clube A, programa de vantagens que oferece preços diferenciados e promoções exclusivas para clientes cadastrados. O cadastro pode ser feito pelo aplicativo ou diretamente nas lojas.Durante o mês de outubro, todos os sábados haverá sorteio de vales-compra de R$ 150, além de ações promocionais para os clientes que visitarem a unidade.