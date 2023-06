Atleta de Anastácio nada em direção a um pódio olímpico e já soma 30 medalhas

Gabriella Quevedo é destaque da natação / Divulgação

Gabriella Quevedo, 12, é uma criança que como todas as outras gosta de brincar, estudar, de ver televisão. Mas por ter um talento e um objetivo na vida, essa menina dedica parte de sua infância aos treinos de natação. Um esporte que ela pratica desde os 7 anos, e vem demonstrando um futuro promissor. A cada competição que participa, a nadadora se destaca, e leva o nome da cidade de Anastácio e do Estado do Mato Grosso do Sul, nos campeonatos que disputa fora do Estado.

O último torneio que Gabriella participou foi nos dias 25 e 26 de maio, em Brasília, onde conquistou posições que revelam que a nadadora, do estilo borboleta, nada com a concentração de um atleta profissional. As posições que Gabriella vem conquistando revelam o caminho que a nadadora pode seguir para ser uma futura medalhista pelo Estado e até mesmo pelo Brasil.

Em Brasília, Gabriella conseguiu o 4.º lugar nos 100 metros borboleta; 5.º lugar 100 metros peito; 6.º nos 50 metros livre e 7.º nos 100 metros livre. Além dessas posições, ela também levou medalha, de 9.º lugar como atleta eficiência na categoria peitz 2 (exclusiva para crianças de 11 e 12 anos).



O bom desempenho de Gabriella permitiu a atleta se tornar “Federado”



O talento da adolescente, que já tem em casa uma coleção de 30 medalhas, levou Gabriella a se tornar uma atleta federada, quando o desportista demonstra alta performance, com registro junto a federação FEDAMS (Federação Estadual de Desportos Aquáticos de Mato Grosso do Sul) e CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos), o que a torna uma atleta com um calendário de compromissos com competições que necessita participar, na modalidade. Como todo atleta possui sua fonte inspiradora, com Gabriella não é diferente. A adolescente tem como ídolos no esporte, Michael Phelps e a brasileira medalhista, GiGi Diamante, que, igualmente Gabriella, começou a nadar aos 7 anos e hoje é uma referência no esporte.

Mas para que a atleta se aprimore, ela tem uma agenda de treinos que realiza com seu técnico Álvaro e representa o Clube GRESSA (Grêmio Recreativo dos Subtenentes e Sargentos de Aquidauana). Um desafio que a jovem atleta enfrenta é com relação ao clima. Como essa época do ano, a água da piscina fica com temperatura muito baixa, dificulta os treinos, o que pode comprometer no desempenho futuro, mas esse detalhe não espanta o objetivo da nadadora que treina focada nos próximos desafios que serão o Campeonato Estadual de Clubes, nos dias 14 e 17 de julho, e dias 4 e 5 de agosto, nos Jogos Escolares da Juventude, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul.

Jovem talento coleciona 30 medalhas e alcança o título de atleta federada - Foto: Divulgação



Pipocas gourmet para ajudar a atleta a entrar na água, além de colaboradores que incentivam a nadadora mirim



Aos que torcem por um atleta dando seu mergulho e braçadas nem sempre imaginam que tudo aquilo tem um custo. São roupas e equipamentos que precisam ser de qualidade, deslocamento e hospedagem nas cidades onde acontecem os campeonatos, por exemplo, e também, o mergulhar na água. Sim, um nadador paga por cada entrada que ele faz, na água de uma piscina, durante uma competição. E com Gabriella não é diferente. Nos últimos campeonatos ela recebeu apoio e incentivo financeiro por parceiros e apoiadores como a UPAN (União dos Pais e Amigos da Natação) realizou um festival de carreteiro que conseguiu recursos que permitiram custear a viagem de 5 atletas até Brasília juntamente com o técnico. A comunidade é uma forte incentivadora e a mãe de Gabrielle, Márcia Quevedo, que deseja ver o sucesso da filha, vende por encomenda, pipocas gourmet.

“Quando a Gabi começou a competir teve os gastos de viagens, alimentação a federação. O traje, óculos até as caídas na água a gente tem que pagar. Então me veio a ideia de vender as pipocas para ajudar nos gastos e graças a Deus as pipocas têm bastante aceitação e isso me deixa imensamente feliz porque tudo que eu puder fazer para incentivar a minha filha no esporte, eu vou fazer vou continuar fazendo”, fala orgulhosa a mãe da nadadora.

Foto: Divulgação



Em Brasília, uma caída na água custou R$ 49,00 e no MS, custa R$ 25,00. Para que Márcia Quevedo possa continuar gritando “Vai Gabi”, a cada braçada da filha na piscina, a exemplo da mãe do maior medalhista da história dos Jogos Pan-Americanos, Thiago Pereira, muita gente pode ajudar, comprando as pipocas gourmet que ela faz, por encomenda nas seguintes condições. Acima de cinco pacotinhos ela entrega na casa do cliente. O pacote pequeno, atualmente, está R 2,00, tem o de R$ 10,00 e o de R$ 20,00. Tudo através do telefone (67) 9846 – 6214.