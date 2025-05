Atletas de Anastácio recebem uniformes para os Jogos da Juventude de MS

Divulgação

Os atletas que representarão Anastácio nos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (JOJUMS) receberam, nesta quinta-feira (15), kits completos de uniformes personalizados, em cerimônia realizada no Ginásio de Esportes.

A entrega contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido (Cido), acompanhado dos secretários Luizinho Abdalla (Esporte, Lazer, Juventude e Cultura), Adriana Santos (Administração) e Fabiano Aparecido do Nascimento (Chefe de Gabinete).

Os uniformes foram adquiridos com recursos próprios da Prefeitura e serão utilizados por atletas de 15 a 17 anos que competirão nas modalidades de xadrez, badminton, tênis de mesa, vôlei, futsal, basquete, handebol e vôlei de praia, nas categorias masculina e feminina.

Cada kit inclui camiseta, bermuda e tênis, oferecendo mais conforto, identidade e padronização para os jovens que representarão o município em uma das principais competições escolares do Estado.

Além dos atletas do JOJUMS, os participantes do Grupo Viver Ativo — que competirão nos Jogos da Terceira Idade — também receberam uniformes personalizados, com camisetas e bermudas para as modalidades de atletismo, vôlei adaptado, dama, xadrez e tênis de mesa.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com o incentivo ao esporte, valorizando atletas de todas as idades e promovendo mais oportunidades para o desenvolvimento esportivo em Anastácio.

