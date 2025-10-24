Acessibilidade

24 de Outubro de 2025 • 13:46

Atletas de Anastácio se destacam no xadrez dos JEBs 2025

Representando o Estado, enxadristas de Anastácio se destacam em competição nacional realizada em Uberlândia (MG)

24/10/2025

Divulgação

O município de Anastácio tem motivos de sobra para comemorar. A equipe masculina de Xadrez de Mato Grosso do Sul conquistou o 4º lugar por equipe nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2025, competição que reúne os melhores atletas estudantis do país e está sendo realizada em Uberlândia (MG).

Após seis rodadas na fase individual, o time sul-mato-grossense garantiu vaga na Série Ouro, terminando em 3º lugar entre 28 delegações — um feito expressivo diante do alto nível técnico do torneio.

Na fase decisiva, a equipe enfrentou Santa Catarina, considerada uma das maiores potências do xadrez nacional, e acabou sendo superada na semifinal. Na disputa pelo terceiro lugar, os sul-mato-grossenses enfrentaram os donos da casa, mas perderam o confronto no Armagedom — o popular “pênalti do xadrez”, que decide partidas empatadas em ritmo acelerado.

Apesar do revés na disputa final, o desempenho foi motivo de orgulho para o Estado e, em especial, para Anastácio, que teve dois representantes na equipe: o professor e técnico Moacir da Silva Felipe e o enxadrista Éryco Augusto Pariz da Silva. O grupo contou ainda com o atleta Lucas Pereira Ramalho, de Bodoquena.

O resultado consolida o bom momento do xadrez sul-mato-grossense e evidencia o talento que vem sendo revelado em municípios do interior, como Anastácio, que se destaca pela formação de jovens atletas e incentivo ao esporte escolar.

