Aumentam os casos de dengue e chikungunya em Anastácio

Divulgação Prefeitura de Anastácio

O mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e outras arboviroses, continua fazendo vítimas em Anastácio.

Segundo o boletim mais recente divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quarta-feira, 30 de abril, o número de casos vem aumentando de forma preocupante na cidade.

Conforme os dados, já foram notificados 251 casos suspeitos de arboviroses. Desses, 15 foram confirmados como positivos para dengue e 50 para chikungunya.

Diante do crescimento expressivo, a Vigilância em Saúde e a Vigilância Epidemiológica reforçam o alerta à população sobre a importância de manter os cuidados e redobrar a atenção neste período do ano, em que a proliferação do mosquito costuma aumentar devido às chuvas.

As autoridades de saúde destacam que a participação da população é fundamental para conter o avanço das doenças. A orientação é que cada morador mantenha seu quintal limpo, eliminando possíveis criadouros do mosquito, como recipientes que acumulam água parada — incluindo pneus, vasos de plantas, garrafas e calhas.

A limpeza e vedação adequada da caixa d’água também são medidas indispensáveis. Outra recomendação importante é que o lixo doméstico seja colocado para fora apenas nos dias de coleta, evitando o acúmulo nas calçadas.

Além disso, a Secretaria de Saúde pede que os moradores recebam os Agentes de Saúde e de Endemias em suas residências, permitindo a vistoria e recebendo orientações. Em caso de sintomas como febre, dores no corpo, manchas vermelhas na pele ou mal-estar, é essencial procurar imediatamente a unidade de saúde (ESF) mais próxima para atendimento e diagnóstico.

O município segue em alerta, e a mobilização coletiva é a principal forma de vencer essa batalha. A Secretaria reforça que cuidar do ambiente onde vivemos é um gesto de responsabilidade e proteção não só para a própria família, mas para toda a comunidade.

Em caso de dúvidas ou denúncias sobre possíveis focos do mosquito, a população pode entrar em contato com a Vigilância em Saúde pelo telefone (67) 99287-3667.