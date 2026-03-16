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Autoridades de AnastÃ¡cio prestigiam abertura de atividades do Proerd

O Programa de prevenÃ§Ã£o Ã s drogas e Ã  violÃªncia atenderÃ¡ estudantes do 1º e 5º ano da rede municipal em parceria com a PolÃ­cia Militar

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 16/03/2026 Ã s 21:38

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O ProerdÂ segue ao longo do ano com as atividades nas escolas, promovendo valores como responsabilidade, respeito e autonomia / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de AnastÃ¡cio

A Escola Municipal Alcebíades Alves de Albres realizou, na manhã desta segunda-feira (16), a aula inaugural do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – Proerd, marcando o início das atividades do programa neste ano letivo em Anastácio.

O Proerd é desenvolvido a partir da parceria entre família, escola, comunidade e Polícia Militar, com o objetivo de orientar crianças e adolescentes sobre a prevenção ao uso de drogas e à prática da violência. A metodologia é composta por 10 lições semanais, baseadas no Modelo de Tomada de Decisão do Proerd (MTDP), que estimula os estudantes a fazerem escolhas conscientes e seguras.

Em Anastácio, o programa é realizado por meio da parceria entre a Polícia Militar e a Administração Municipal, por intermédio da Secretaria de Educação, contemplando estudantes do 1º ano, com o Proerd Kids, e alunos do 5º ano do ensino fundamental.

Participaram da aula inaugural o prefeito Manoel Aparecido – Cido, a secretária de Educação Vera Terra, demais secretários municipais, a tenente Andréia Vieira, representando o 7º Batalhão de Polícia Militar, e os vereadores Lincoln Pellicioni (presidente da Câmara), Vilma Ferreira e Aldo José. A presença das autoridades reforça a importância da iniciativa e o compromisso conjunto com a formação cidadã das crianças e adolescentes do município.

O Proerd segue ao longo do ano com as atividades nas escolas, promovendo valores como responsabilidade, respeito e autonomia, fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e segura.

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