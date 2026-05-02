Banda Municipal Otávio Mongelli emociona público em Noite Cultural

Prefeitura de Anastácio

A noite desta sexta-feira, 1º de maio, foi marcada por emoção, música e valorização da cultura em Anastácio. Como parte da programação da Noite Cultural — considerada o “esquenta” oficial para a tradicional Festa da Farinha — a população prestigiou a apresentação da Banda Municipal Otávio Mongelli, que realizou sua estreia oficial em 2026.

Sob a regência do maestro Isaque Fonseca, a banda levou ao palco um espetáculo repleto de nostalgia, talento e identidade cultural, reafirmando seu papel como um dos maiores patrimônios culturais do município.

A apresentação reuniu famílias, admiradores da música instrumental e moradores que acompanharam, emocionados, um repertório cuidadosamente preparado para celebrar grandes clássicos da música brasileira e sul-mato-grossense.

Entre os momentos mais marcantes da noite esteve a execução de “Evidências”, transformada em um verdadeiro coro coletivo pelo público presente. Já “Esperando na Janela” trouxe o clima festivo e contagiante do forró, enquanto “Estrada da Vida” e “Boate Azul” emocionaram diferentes gerações com sucessos sertanejos eternizados na memória popular.

O ponto alto da apresentação aconteceu com “Chalana”, considerada símbolo da cultura pantaneira e responsável por arrancar aplausos calorosos da plateia, em uma homenagem à identidade regional.

Mais do que uma apresentação musical, a estreia da Banda Municipal Otávio Mongelli em 2026 representou um reencontro afetivo da comunidade com a cultura local. A energia do público e a sintonia dos músicos serviram como uma prévia do clima que deve marcar a Festa da Farinha deste ano.

“A música é o coração de uma comunidade, e ver a banda de volta aos palcos com tamanha energia é o melhor presente que Anastácio poderia receber neste 1º de maio”, destacou um dos espectadores durante o evento.

Com a condução firme e apaixonada do maestro Isaque Fonseca e o talento dos músicos, a Banda Municipal mostrou que 2026 promete ser um ano de muita cultura, harmonia e orgulho para Anastácio.