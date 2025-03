Bandido abre janela e furta roupas infantis e fraldas de casa em AnastÃ¡cio

Delegacia de Anastácio / O Pantaneiro, Arquivo

Um bandido furtou roupas infantis e um pacote de fraldas descartáveis de uma casa localizada no bairro Cristo Rei, em Anastácio. Ele pulou o muro da residência para efetuar o crime.



Conforme informações, a dona do local de 25 anos, conta ter saído com a família por volta de 16h40 de segunda-feira (24).



Quando retornou para casa, às 22h, notou uma janela aberta da casa e logo entrou em desespero. Entretanto, nenhum item de maior valor foi levado, mas roupas infantis e um pacote de fraldas foram furtados.



No muro da casa tinha sinais de pegadas, ou seja, o ladrão pulou o muro para invadir a residência.



O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil em Anastácio.