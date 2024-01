Bandido furta celular de dentro de casa em área de pesqueiro

Polícia investiga crime / Divulgação

Idoso de 65 anos que chegou do trabalho e foi tomar banho no rio, teve o celular furtado de dentro da casa, que fica na área rural, no pesqueiro na Águas de Miranda.

Segundo informações, o idoso deixou a residência aberta, foi tomar um banho no final do dia, quando ele retornou, percebeu que o aparelho celular dele não estava mais na casa.

O idoso relatou que o local é de difícil acesso e ninguém passa por ali. A área de pesqueiro, o local não possui sistema de monitoramento.

Não havia ninguém no local, porque a pesca tá fechada, então os pesqueiros estão fechados.

A Polícia Civil de Anastácio investiga o caso.