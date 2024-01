Bandidos arrombam galpão e furtam compressor de ar em Anastácio

Divulgação

Bandidos ainda não identificados arrombaram um galpão e furtaram um compressor de ar e diversos itens de um galpão em Aquidauana.



Conforme o boletim de ocorrência, o fato aconteceu na segunda-feira (22), mas só veio a tona hoje (25).



O funcionário da vítima chegou ao local para trabalhar e percebeu que o cadeado do portão que dá acesso ao galpão estava violado.

Em vistoria pelo local foi notado a falta de um compressor de ar, uma furadeira de mão e um pedaço de fio.



O galpão está localizado no Centro do município.



A ocorrência foi registrada como furto e a Polícia Civil investiga o caso.