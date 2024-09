Bandidos invadem e furtam casa em Anastácio

Divulgação

Uma mulher de 49 anos foi até à delegacia de Anastácio, na manhã de ontem, 11, para registrar um boletim de ocorrência referente ao arrombamento de sua residência, localizada na região central da cidade.

A invasão aconteceu enquanto a vítima estava ausente, devido à administração de sua pousada.

Os criminosos entraram no imóvel por meio do arrombamento de uma janela e furtaram diversos objetos, incluindo bebidas, perfumes, uma televisão, um notebook, entre outros pertences que a vítima ainda não conseguiu detalhar completamente.

A vítima informou que sua casa conta com um sistema de monitoramento por câmeras e que entregará as imagens para ajudar na identificação dos autores do crime. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos suspeitos.

A Polícia Civil segue investigando o caso.