Barbeiros com parasita da doenÃ§a de Chagas sÃ£o identificados em AnastÃ¡cio

Imagem Ilustrativa / Inseto Barbeiro / Redes Sociais

Um relatório divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul revelou que dois insetos conhecidos como barbeiros, transmissores da Doença de Chagas, foram encontrados com o parasita em Anastácio.

De acordo com o levantamento, os insetos estavam infectados pelo protozoário Trypanosoma cruzi, responsável pela doença. Apesar da identificação, não há registro de casos da doença em humanos no estado.

O relatório aponta que, ao longo de 2025, foram coletados 262 barbeiros em 21 municípios de Mato Grosso do Sul durante ações de vigilância e monitoramento realizadas pelas equipes de saúde. Entre as cidades com maior número de registros está Campo Grande, com 49 insetos coletados.

A presença do barbeiro infectado não significa, necessariamente, transmissão da doença. Segundo especialistas, o principal objetivo do monitoramento é identificar precocemente a presença do inseto e evitar que ele se estabeleça nas áreas urbanas, reduzindo riscos à população.

A Secretaria de Saúde orienta que moradores que encontrarem insetos com características semelhantes ao barbeiro evitem o contato direto e acionem a vigilância sanitária do município para que o material seja recolhido e analisado.

A doença de Chagas é transmitida principalmente quando o inseto infectado pica a pessoa e elimina fezes com o parasita próximo ao local da picada. Ao coçar a região, o parasita pode entrar no organismo.

As autoridades de saúde reforçam que a vigilância contínua e a participação da população são fundamentais para manter o controle da doença e prevenir possíveis casos no estado.