Batida entre duas motos deixa mulher ferida em Anastácio

Merlin Ybarra / O Pantaneiro

Uma motociclista, de 31 anos, foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para o Pronto Socorro de Aquidauana após se envolver em um acidente de trânsito.



Conforme as primeiras informações apuradas pelo O Pantaneiro, o acidente aconteceu na noite do ontem (18).



A batida aconteceu entre duas motos, na Rua Hilário Benício de Arruda, nas proximidades do túnel em Anastácio. Contudo, a dinâmica do acidente ainda não foi divulgada.



Até o momento a informação é de que a motociclista está consciente e orientada na unidade de saúde. O outro condutor dispensou o atendimento do Corpo de Bombeiros.



A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar.





