Batida entre motos deixa dois feridos em Anastácio

Divulgação

Uma batida entre motos deixou dois homens feridos na tarde de sábado (13), em Anastácio.



Segundo o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o acidente aconteceu na Rua Chico Bento, no Bairro Cristo Rei.



Um condutor de 38 anos conduzia sua motocicleta Honda Titan 125 no momento do acidente. Ele foi encontrado no chão com falta de ar, sangramento nasal e ferimentos pelo corpo.



Já a outra vítima, de 19 anos, conduzia também uma motocicleta Honda Titan 160, estava sentado com escoriações pelo corpo.



Após atendimento no local, o homem de 18 anos foi encaminhado ao Pronto Socorro de Aquidauana.



A Polícia Militar foi acionada para medias cabíveis.