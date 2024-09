Bêbado cai de moto e é preso em Anastácio

Divulgação

A Polícia Militar de Anastácio atendeu ontem, 9, uma ocorrência de queda de moto envolvendo um homem embriagado.

A guarnição foi acionada via COPOM para verificar o acidente na Avenida Porto Geral, onde encontraram um homem de 29 anos, sentado no chão próximo à sua motocicleta. O veículo apresentava danos no farol, pedaleira e retrovisores.

O Corpo de Bombeiros, sob o comando do 1º sargento Paulo Rogério, esteve no local para prestar os primeiros socorros, mas o condutor recusou atendimento e o encaminhamento ao hospital.

Quando questionado pelos policiais sobre a ingestão de bebida alcoólica, o homem admitiu ter consumido álcool. O teste do bafômetro, realizado no local, registrou 1,10 mg/L, comprovando o estado de embriaguez.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à delegacia local para as medidas legais, apresentando um hematoma no pé esquerdo e um corte superficial na mão direita.

Além disso, a motocicleta que ele pilotava estava com o documento vencido, e a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) também estava vencida há mais de 30 dias.

A moto foi entregue a um terceiro, que possui habilitação válida. Medidas administrativas foram tomadas em relação à situação do veículo e à documentação vencida do condutor.