Bêbado, homem bate carro em poste, foge e é encontrado dormindo em casa

Delegacia de Anastácio / Divulgação

Homem bêbado bateu o carro num poste de energia, saiu dirigindo normalmente, guardou o carro em casa e foi dormir. Ele foi preso pela PM apôs denúncia.

O caso ocorreu no dia 28 de março por volta das 22h em Anastácio.

A PM foi solicitada a comparecer na rua JUSCELINO KUBITSCHEK, pois havia ocorrido um acidente.

Em contato com uma testemunha, relatou que ouviu um barulho e que ao sair na calçada viu que um veículo teria batido no poste de energia que fica na calçada da sua residência e que o veiculo fugiu do local.

Foi constatado que houve uma colisão de um veiculo com o referido poste que quebrou bem como a lixeira e a sacada da residência.

Através da marca de óleo na via, a PM localizou o veiculo na garagem de uma residência na rua João Pessoa.

Em contato com a proprietária da residência, ela informou que estava na igreja e ao chegar em casa viu o veiculo do seu esposo danificado e ele estava no dentro da residência.

Ele foi chamado e estava em visível estado de embriaguez, e relatou que estava na conveniência e ao deslocar para sua casa perdeu o controle do seu veiculo vindo a colidir com o poste de energia e após deslocou para sua residência e guardou o veiculo na garagem.

O autor se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi feito o termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Anastácio.