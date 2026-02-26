Beneficiários do Gás do Povo em Anastácio já podem retirar recargas

Para acompanhar o benefício, os usuários podem baixar o aplicativo Meu Social, que disponibiliza informações sobre o programa / Divulgação/Agência Brasil

A Prefeitura de Aquidauana, por meio do setor do Cadastro Único, divulga orientações importantes para as famílias beneficiárias do Programa Gás do Povo. As pessoas que já estão cadastradas no programa devem realizar a retirada do benefício junto à empresa credenciada no município.

A revendedora responsável pelo atendimento é a Ebenezer Gás, localizada na Rua Benício Pereira Mendes, nº 992, no Centro de Aquidauana. Para acompanhar o benefício, os usuários podem baixar o aplicativo Meu Social, que disponibiliza informações sobre o programa.

Como utilizar o benefício:

A utilização do vale-gás pode ser feita de três formas distintas:

1. Com o cartão do Programa Bolsa Família que possua chip;

2. Com o cartão de débito da Caixa Econômica Federal;

3. Informando o CPF do Responsável Familiar (RF) na maquininha azul da revendedora e confirmando o código enviado por SMS para o celular cadastrado na Caixa.

Quantidade de recargas por ano:

A quantidade de recargas a que cada família tem direito varia conforme o número de pessoas inscritas no mesmo código familiar do Cadastro Único:

Famílias com 2 ou 3 pessoas têm direito a 4 recargas por ano, sendo uma a cada 3 meses.

Famílias com 4 ou mais pessoas têm direito a 6 recargas por ano, sendo uma a cada 2 meses.

É importante destacar que o vale garante gratuidade apenas para a recarga do botijão de gás. A taxa de entrega, caso solicitada, é de responsabilidade da família beneficiária.

Serviço Em caso de dúvidas, os interessados podem procurar o setor do Cadastro Único, localizado na Rua Travessa Ragalzi, s/nº, ou entrar em contato pelo telefone (67) 99288-9677.

