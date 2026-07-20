Beto Pereira destaca tradição e força econômica da Festa da Farinha

Segundo o deputado federal Beto Pereira, Festa da Farinha é um dos principais eventos do estado / O Pantaneiro

A consolidação da Festa da Farinha como um dos principais eventos culturais de Mato Grosso do Sul foi destacada pelo deputado federal Beto Pereira (Republicanos-MS). O parlamentar participou da 18ª edição da celebração realizada na Praça Arandu, em Anastácio. Durante entrevista ao O Pantaneiro, ele ressaltou a importância da festa para a preservação das tradições nordestinas e para o fortalecimento da economia local.

Considerada a maior feira da agricultura familiar de Mato Grosso do Sul, a programação reuniu milhares de pessoas durante os dois dias. A abertura, na sexta-feira (17), contou com shows de João Gomes e da banda Lendas 67, enquanto o encerramento, no sábado (18), ficou por conta da dupla sul-mato-grossense Munhoz & Mariano, atraindo grande público à Praça Arandu.

Para Beto Pereira, a Festa da Farinha já conquistou espaço entre as principais celebrações do Estado e desempenha um papel importante na valorização da identidade cultural da região.

"Com certeza, um grande evento, que já está no calendário estadual, enaltecendo não só a região pantaneira, mas também a cultura nordestina, cultura essa presente em Anastácio e em vários municípios, e que precisa sempre ser enaltecida, resgatada - tendo em vista a importância que tem para a história de Mato Grosso do Sul aquilo que foi forjado também pelos nordestinos".

O deputado também destacou os reflexos positivos da festa para diversos setores da economia, observando que iniciativas desse porte movimentam o comércio, impulsionam o turismo e ampliam a visibilidade das potencialidades do estado.

"Os grandes eventos beneficiam não só a população em geral, que tem a oportunidade de ver grandes artistas, participar desse evento, mas também beneficiam diretamente o comércio, beneficiam a rede hoteleira, fazem com que as potencialidades de Mato Grosso do Sul possam ser observadas por todos de forma acessível".

Ao longo da programação, a Festa da Farinha voltou a reunir gastronomia típica, produtos da agricultura familiar, artesanato, apresentações culturais e grandes atrações musicais. A cobertura completa do evento, com vídeos exclusivos, pode ser acessada em O Pantaneiro, na galeria de fotos e nas redes sociais do site.